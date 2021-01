NAMM 2021: Behringer HA Series E-Gitarren-Combo

Was denn nun: Solid State oder Röhre? Irgendwie blicke ich da nicht wirklich durch…

Update nach kurzer Recherche:

„Designed to reproduce the saturation and compression of those larger-than-life classic tube rigs,“ says Behringer, „delivering truly tube-like tone, touch and feel from this meticulously crafted solid state amplifier.“

Das Ganze basiert auf der sogenannten „Virtual Tube Technology“. Es handelt sich also wohl um Modeling-Amps.