NAMM 2021: Behringer HA Series

Behringer machen vor nichts Halt: Nachdem sie seit Jahren die Synthesizer-Welt auf den Markt mischen, haben sie es in den letzten Jahren, das ist zumindest der Eindruck, verstärkt auf die Pedal- und Amp-Welt abgesehen. Joshua von JHS hat ein tolles Video hierzu gemacht, wo er ausführlich auf die Behringer Pedale eingeht, das ich nur jedem ans Herz legen kann:

Behringer ist also nicht frei Kontroverse, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Die Firma hat nun die HA Series rausgebracht – Behringer Amps. Ganz recht: stellen wir uns drauf, das in Zukunft öfter zu hören.

Ein Grund für den Erfolg von Behringer dürfte sein, dass die Firma genau weiß, was der Markt will. Oder das zumindest erahnen kann. Kleine Röhrencombos sind nach wie vor extrem beliebt – da spielt es keine Rolle, dass Modelling-Amps und -Boards den Markt fluten. Vor allem für Einsteiger sind solche kleinen Amp wichtig und beliebt.

Solid-State Verstärker mit je 10, 20 oder 40 Watt. Die Firma präsentiert hierbei eine runde Palette an allem, was dabei sein muss: Clean-Kanal, Overdrive-Kanal, ein dreibändiges EQ, Ausgang für Kopfhörer mit Cab-Sim sowie ein AUX-Eingang. Liest sich gut – klingt das aber auch? Fakt ist, die Lautsprecher sind von 6 bis 10 Zoll breit und sind mit separater Volume-Control für die zwei Kanäle ausgestattet. Auch dabei: Ein Reverb und ein Eingang für den Footswitch, letzteres jedoch nur bei der größten Variante. Die besitzt übrigens auch einen achtohmigen Ausgang für externe Lautsprecher, falls ihr den Sound lauter raushauen wollt.

Wie wird das Ganze klingen? Nun, das lässt sich in folgenden Videos nachvollziehen. Ein bisschen erinnert mich das Ganze einen etwas aufgeräumteren Grundsound des Roland JC, aber das nicht uneingeschränkt. Auch Joshua hat in seinem Video feststellen müssen, dass die Pedale von Behringer zum Teil besser klingen als man zunächst zugeben mag. Die qualitativen Unterschiede zu anderen Herstellern, die teurer sind, werden gerne aufgebauscht, so die These: Behringer klingt besser als es viele wahrhaben wollen, und das schmerzt. Ich wage nichtsdestotrotz einen vorläufigen Siegeszug von Behringer auf dem Markt der Röhrencombos auszuschließen. Vorläufig, wohlgemerkt, denn wer weiß, was die Firma noch alles vorhat.