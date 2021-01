NAMM 2021 Gitarren: Vox Bobcat V90 & S66

NAMM 2021: Vox Bobcat-Klassiker mit Bigsby

Vox ehrt seine Klassiker: Schon 2020 wurde angekündigt, dass die Semi-Hollowbody-Bobcats ein Update bekommen und neu aufgelegt werden. Immer wieder erfreulich, wenn Vintage-Schönheiten ihre technische Überholung bekommen. Für die Bobcats von Vox heißt das nun: Ergänzung eines Bigsby-Tremolos sowie neues Finishes.

NAMM 2021 Gitarre: Vox Bobcat V90 und Bobcat S66 Bigsby

Also – neues Finish, überholte Verarbeitung, neue Klangmöglichkeiten durch das Tremolo. Die neuen Finishes heißen Jet Black und Sapphire Blue und passen unseres Erachtens besser zum Retrostil als die roten Finishes, mit denen die Modelle 2020 ankündigt wurden. Sehen auf jeden Fall wie ein Stück Geschichte aus und passen hervorragend zum Namen Vox. Ob es Sinn macht, die Teile über den AC30 oder AC15 zu spielen: Mit großer Wahrscheinlichkeit schon. Die Soapbar Pickups bei der V90 beispielsweise haben eine herrlich muffige Resonanz und klingen einzigartig. Scheint also für Kenner und Liebhaber des Sounds ein Nobrainer zu sein.

Von den Bigsby-Tremolos kann man halten was man will. Viele finden sie zu klobig und unzuverlässig. Ich aber habe den Eindruck, dass sie aktuell wieder am Kommen sind und Größen wie Fender und Gibson alte Modelle mit diesem Tremolosystem entstauben und wieder auf den Markt kommen. Billig sind die neuen Bigsby Bobcats jedenfalls nicht: mit jeweils 2139,99 USD gehören sie definitiv eher zu den High Budget Gitarren.