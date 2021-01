NAMM 2021: Korg Drumlogue, Hybrid Drum Machine

Drums mit *logue-Technik

Es ist nur ein kleiner Ausblick, den Korg uns zum Drumlogue gewährt, aber was für einer! Die neue Drum-Machine macht einen äußerst vielversprechenden Eindruck. Kommt hier die ultimative Ablösung zum den Electribe-Drummies ER-1 bzw. SX?

Es gibt ja bereits Erweiterungen für Prologue, Minilogue XD und NTS-1, die die Synthesizer mit Synth-Drums ausstatten, wie zum Beispiel Groove von Sinevibes oder Beats von Sound Mangling. Ob das ein Denkanstoß bei Korg war? Aber die Informationen zu Drumlogue sind noch überaus dünn und die Drum-Machine wird im Status noch als „under development“ geführt. Doch einige Features hat man schon bekanntbegeben.

Drumlogue ist eine hybride Groovebox, die wie die Synthesizer der *logue-Serie mit analoger und digitaler Technik arbeitet. Es werden PCM-Sounds und digitale Synthese als separate Bereiche erwähnt. In wie weit werden hier neue Algorithmen zu finden sein und was wird wohl aus Geräten wie Volca Drum, Volca, Kick oder Volca Beats rekurtiert werden? Erfreulicherweise wird auch der Import von eigenen Samples möglich sein.

Damit soll ein möglichst breites Soundspektrum realisiert werden. Besonders interessant ist dabei, dass auch hier die Multi-Engine mit an Bord ist und per SDK entwickelte Oszillatoren importiert werden können. Die Drittentwickler, die bereits für die *logue-Synthesizer Plugins angeboten haben, können somit auch für Drumlogue spezielle Modelle programmieren. Das wird sicherlich überaus spannend.

Das Gerät soll außerdem über eine umfangreiche Effekt-Sektion verfügen sowie zuweisbare Ausgänge (wie viele?) besitzen.

Es gibt leider noch kein Bild von Drumlogue, auf dem man die Oberfläche des Gerätes vollständig sehen kann – sicherlich in voller Absicht. Die Beschreibung von Korg lautet nur: „Intuitive hands-on control for quick editing as well as a dedicated librarian for easy patch and sequence management“.

In einem ersten Demo-Video geben die Entwickler Yoshihito Yamada und Etienne einen kurzen Einblick zu dem Gerät, das sich offensichtlich noch im Prototypenstadium befindet.

Unnötig zu erwähnen, dass es noch keine Informationen zu Preis und Verfügbarkeit zum Korg Drumlogue gibt.