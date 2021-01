NAMM 2021: Neue MIDI-Keyboards von Alesis: Qmini, Q49, Q88 Mk2

Erweiterte Controller von 37 bis 88 Tasten

Nach den ersten Synthesizern rücken nun auch die Hersteller von Keyboardcontrollern mit ihren NAMM-Neuheiten heraus. Alesis macht den Anfang und präsentiert die zweite Generation der Q-Serie. In drei Versionen wird das MIDI-Keyboard zeitnah erhältlich sein.

Alesis Q-Serie

Die Q-Serie umfasst die drei Keyboardcontroller Qmini, Q49 Mk2 und Q88 Mk2. Wie aus den Produktnamen bereits ersichtlich wird, handelt es sich beim Q49 und Q88 jeweils um die zweite Generation, das kompakte Qmini kommt neu zur Serie hinzu.

Alle Modelle verfügen über anschlagsdynamische Tasten, sind USB-Bus-powered und können ohne zusätzliche Treiber unter Windows/macOS per Plug & Play betrieben werden.

Das Qmini ist als 32-Tasten-Controller ausgelegt und passt aufgrund der kompakten Maße in jeden Rucksack. Perfekt für unterwegs geeignet kann es (und die beiden anderen auch) sowohl am Laptop als auch an einem iOS-Gerät betrieben werden. Die Bedienelemente umfassen Pitchbend- und Modulations- sowie Oktavierungs- und ein Sustain-Button.

Eher für den stationären Bereich sind dagegen die beiden Keyboardcontroller Q49 Mk2 und Q88 Mk2 geeignet. Diese bieten 49 bzw. 88 Tasten und sind mit deutlich mehr Bedienelementen ausgestattet – wenn auch die Q-Serie insgesamt keinerlei Pads, Drehregler o.ä. bietet.

Anstatt Buttons kommen bei Q49 und Q88 Mk2 richtige Pitchbend- und Modulationsräder zum Einsatz. Eine kleines Transportsektion, Cursor- und Oktavierungs-Tasten und ein Lautstärkeregler gehören zur Ausstattung.

Hinsichtlich der Anschlüsse bieten die Keyboards einen Sustain-Anschluss, Kensington-Lock, Power-on/off und einen USB-Port. Über einen MIDI-DIN-Anschluss verfügt nur das größte Modell, das Q88 Mk2.

Alle drei Q-Series MIDI-Controller werden mit einem großen Software-Paket ausgeliefert. Darin enthalten ist u. a. AVIDs DAW Pro Tools in einer speziellen M-Audio Edition.

Qmini Key Features:

USB-betrieben mit Plug-and-Play Verbindung für Mac und PC

Kompatibel mit iOS-Geräten über Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter (separat erhältlich)

Tasten für Oktave/Transponierung erlauben Zugriff auf den vollen Klavierumfang

Pitchbend- und Modulationstasten für zusätzliche Ausdrucksfähigkeit

Neu zuweisbarer Lautstärkeregler für schnelle Bedienung während der Performance oder bei Aufnahmen

Sustain-Taste für die Emulation eines traditionellen Sustain-Pedals

Hochwertiges Software-Paket für die Musikproduktion und zum Erlernen von Instrumenten enthalten

Q49 MKII Key Features:

49 anschlagsdynamische Synth-Action Tasten in Standardgröße

Leichtgewichtiges Design für schnelle Integration und einfachen Transport

USB-betrieben und Plug-and-Play Verbindung für Mac und PC

Kompatibel mit iOS-Geräten über Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter (separat erhältlich)

•Tasten für Oktave/Transponierung erlauben Zugriff auf den vollen Klavierumfang

Pitchbend- und Modulationsräder für zusätzliche Ausdrucksfähigkeit

Transport- und Pfeiltasten für die Softwaresteuerung

Neu zuweisbarer Lautstärke-Slider für schnelle Bedienung während der Performance oder bei Aufnahmen

6,3 mm TS Sustain-Pedaleingang für den Anschluss eines externen Sustain-Pedals

Hochwertiges Software-Paket für die Musikproduktion und zum Erlernen von Instrumenten enthalten

Q88 MKII Key Features:

88 anschlagsdynamische Synth-Action Tasten in Standardgröße

Tasten für Oktave/Transponierung

Pitchbend- und Modulationsräder für zusätzliche Ausdrucksfähigkeit

Transport- und Pfeiltasten für die Software-Steuerung

Zuweisbarer Lautstärke-Slider für schnelle Bedienung während der Performance oder bei Aufnahmen

6,3 mm TS Sustain-Pedaleingang und 6,3 mm TRS Expression-Pedaleingang

5-poliger MIDI-Ausgang ermöglicht Standalone-Betrieb mit einem Netzteil (separat erhältlich)

USB-betrieben mit Plug-and-Play Verbindung für Mac und PC

Kompatibel mit iOS-Geräten über Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter (separat erhältlich)

Leichtgewichtiges Design für schnelle Integration und einfachen Transport

Hochwertiges Software-Paket für die Musikproduktion und zum Erlernen von Instrumenten enthalten

Alle drei Controller sind ab sofort im Handel erhältlich. Die UVP-Preise belaufen sich auf 53,99 Euro für das Qmini, 101,99 Euro für das Q49 Mk2 und 239,99 Euro für das Q88 Mk2.