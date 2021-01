NAMM 2021: Sequential Prophet-5 Desktop & Prophet-10 Desktop

Prophet-5 für den Tisch

Sequential stellt mit dem Modulen Prophet-5 Desktop und Prophet-10 Desktop die tastenlosen Varianten dieser analogen Synthesizer vor – es war ja auch schon zu erahnen.

Sequential zufolge sind die beiden Keyboards Prophet-5 und Prophet-10 ein großer Erfolg. Folgerichtig liefert man nun die Desktop-Versionen nach, eine Strategie, wie man sie bei anderen Sequential-Synthesizern zuvor auch schon verfolgt hat. Damit gibt es den Prophet-5-Sound nun auch für kleinere Studios und Setups.

Die Desktop-Module entsprechend den Keyboard-Versionen. Sie besitzen die gleichen analogen Multi-Waveform-Oszillatoren auf Basis von Curtis Chips, das Tiefpassfilter, das den Revisionen 1 und 2/3 enstpricht, und die VCAs sowie die dazu gehörenden Modulatoren. Außerdem sind auch die modernen Erweiterungen gegenüber dem originalen Prophet-5, wie MIDI, USB, Velocity und Aftertouch und alle Anschlüsse, inklusive CV/Gate, identisch mit den Keyboard-Versionen.

Und natürlich ist auch der Vintage-Regler mit an Bord, mit dem der Sound der Synthesizer von Revision 1, 2 und 3 sowie auch dem sehr stabilen Verhalten der so genannten Revision 4 geregelt werden kann. Dieses Feature wurde jüngst auch für die Synthesizer OB-6 und Prophet-6 per Update (Beta) nachgereicht.

Sequential Prophet-5 Desktop und Prophet-10 Desktop sollen ab Februar erhältlich sein. Die Preise sind mit 2.499,- Dollar bzw. 3.299,- Dollar angegeben.