NAMM 2021: Synthstrom Deluge Groovebox 3.2 erhält Wavetables

Der Deluge wird ja immer weiter entwickelt und auch die Version 3.2 wird mehr neue Funktionen beinhalten. Zusätzlich werden noch neue Abspielrichtungen dazukommen. (Vorwärts, Rückwärts, PingPong… ) Für mich ist der Deluge anfangs eine Anschaffung gewesen um mal so auf der Couch etwas zu jammen. Aber jetzt häng ich nur noch an dem Teil dran. Hin und wieder mal nen Synthi dran geschlossen um mal was einzuspielen und weiter gehts…

der Preis wird auch ab Februar um 100$ auf 999$ steigen.