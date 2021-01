NAMM 2021: Universal Audio Neuheit – 60 years of analog tone

Mysteriöses UAD-Video gesichtet

Nicht alle Hersteller haben die letzten Tage zur Vorstellung ihrer Produktneuheiten genutzt. So manche Firma brachte ihre Neuheiten bereits einige Tage vor dem offiziellen Start der dieses Jahr virtuell abgehaltenen NAMM Show 2021 heraus, andere – so wie Universal Audio – werden erst im Laufe der kommenden Woche die Neuheiten vorstellen.

Unter dem Titel „60 years of analog tone“ findet man aktuell auf der Website von Universal Audio ein mysteriöses Video. Viel ist nicht zu erkennen, lediglich das obige Bild könnte einen ersten Hinweis enthalten. Handelt es sich vielleicht um ein neues Desktop-Audiointerface oder eine Kombination aus Mixer, Dynamikprozessor, EQ samt Anbindung an die hauseigene DAW Luna?

Vermutlich werden die weithin bekannten Plugins von UAD eine Rolle spielen, denn die gehören nun mal zum festen Bestandteil des Produktkatalogs – aber „analog tone“ klingt doch eher nach echter analoger Hardware.

Ab Mittwoch, den 27.01. werden wir mehr wissen, dann wird Universal Audio seine Neuheit(en) offiziell vorstellen. Wer live bei der Vorstellung dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 26.01. auf uaudio.com/live registrieren. Was auch immer am kommenden Mittwoch vorgestellt wird – wir bleiben dran und werden diese News so bald möglich mit neuen Informationen updaten.