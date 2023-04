NAMM 2023: Guild Surfliner Deluxe Offset Gitarre

Traum-Gitarren mit neuer Seele für Retro-Rocker

Die aktuelle Surfliner-Serie aus dem Hause Guild richtet sich an alle Offset-Fans und bietet ein sehr schönes und alternatives Design, das optisch in meinen Augen wirklich sehr ansprechend ist. Die Guild Surfliner Deluxe Gitarren gehen jetzt einen Schritt weiter in Richtung ihrer klassischen Offset-Großväter und werden mit einer Vibrato-Brücke ausgestattet.

Die Guild Surfliner Deluxe verfügt über einen HB-2 Humbucker mit Alnico II Magnet und zwei DeArmond Aerosonic Singlecoils in der Mittel- und der Neck-Position. Der HB-2 wurde mit dem Ziel entwickelt, den warmen und vollen Ton der Vintage Guild Humbucker in einem Standard-Humbucker-Format nachzubilden. Mit der Kombination aus Humbucker und brillianten Singlecoils dürfte diese Guild Surfliner Deluxe ein Traum für viele Alternative-Rocker und Retro-Rocker sein. Geschaltet wird die klassische Pickup-Kombination ebenso klassisch mit einem 5-Wege-Schalter. Über einen Push/Pull-Poti-Schalter lässt sich der Humbucker splitten. Geregelt wird die Gitarre mit jeweils einem Poti für Volume und Tone.

Nicht nur das Shaping dieser Surfliner Deluxe ist ästhetisch, auch die gewählten Farben passen sehr gut zum Gitarren-Design. Die drei Versionen nennen sich dann Rose Quartz Metallic, Evergreen Metallic und Black Metallic und verfügen jeweils über eine farblich passende Kopfplatte. So kommen die Gitarren richtig schön vintage-mäßig daher. Auch gerade wegen des Reversed Headstocks und des vintage-orientieren Guild Schriftzugs hat man das Gefühl, man würde eine Gitarre aus den 60ern ansehen.



Das neu entwickelte Guild Floating Vibrato Tailpiece, auch GFVT Floating Bridge System genannt, erinnert optisch stark an die beliebten Vibratos alter Vintage Jazzmaster und Jaguar Gitarren. Aber Guild hat das System optimiert und leicht zugängliche Einstellmöglichkeiten eingebaut. Darüber hinaus wurden Nylon-Einsätze integriert, damit der Vibratoarm nicht schlackernd herunterhängt. Zusammen mit Locking-Mechaniken im Vintage-Stil dürfte für genügend Stimmstabilität gesorgt sein. Dabei soll das Vibrato laut Hersteller von subtilem Vibrato bis zum tiefen Wabern eine breite Klangrange ermöglichen.

Die Guild Surfliner Deluxe hat einen Hals mit C-Profil und einer Mensur von 25,5“ aus geröstetem Ahorn mit einem Griffbrett aus Rosewood mit Block-Inlays. Der Hals hat außerdem ein Binding. Der Korpus ist aus massiver, aber leichter Pappel. Dieses Tonholz hat in jüngster Zeit zunehmend größere Beliebtheit erlangt.

Einen Preis für diese Schönheiten hat der Hersteller noch nicht bekanntgegeben, aber er dürfte, wie die Standard Surfliner von Guild, durchaus erschwinglich sein.

