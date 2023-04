NAMM 2023: Magneto Guitars Starlux Gitarren

Semi-Hollow Gitarre im Stil der 1950er Jahre

Magneto Guitars möchte mit der Starlux die 1950er Jahre in das Jahr 2023 holen und stellt pünktlich zur diesjährigen NAMM ihr neustes Modell vor. Mit der Überzeugung, dass eine Gitarre von höchster Qualität die musikalischen Talente der Gitarristen weltweit beflügelt, haben die Gitarrenbauer alles gegeben und Ästhetik, Funktionalität und Klang zusammengebracht. Heraus kam dieses Mal die Starlux, eine Semi-Hollow-Body Gitarre, die optisch auf alle Fälle schön mal ordentlich was hermacht. Egal, ob Candy Apple Red, Sunset Gold oder Midnight Silver, dieses Instrument weiß, wie man das Auge des Nutzers erfreut und die Kreativität schon allein durch seinen Anblick beflügelt. Die eleganten Farben sind auf einem Linde-Korpus aufgetragen, der durch sein Resonanz-Verhalten auch ohne Amp einen vollen und lebendigen Sound verspricht. Wenn man sich dann aber entscheidet, die Gitarre anzuschließen, fangen zwei Classic Twin Humbucker den Sound der Saiten auf. Sie sollen klanglich große Bandbreite an Gitarrensounds liefern und damit für viele Musikrichtungen geeignet sein. Der Ahornhals mit Palisander Griffbrett hat selbstverständlich Magneto Starlux Einlagen. Das Vibrato im Retro-Stil und der hochwertige Knochensattel runden das Design dieser Gitarre ab. Mit nur etwa 3,6 kg sind die Starlux-Modelle auch für lange Bühnenshows oder Endlos-Proben absolut perfekte Begleiter für kreative Gitarristen mit einem Hang zu ästhetischem Retro-Design.

Trotz des Designs der 50er Jahre zeigt Magneto sich aber extrem zeitgemäß. Seit September 2020 pflanzt das Unternehmen für jede gebaute Gitarre einen Baum. Durch die Zusammenarbeit mit Reforest‘s Action möchte Magneto die eigene Arbeit 100% CO2-neutral gestalten. Die Bäume werden genau dort gepflanzt, wo sie gebraucht werden und sorgen so weltweit für eine Verbesserung der Klimas. Wenn das nicht ein Grund ist, sich für eine der wunderschönen Semi-Hollow Body Gitarren der Starlux-Serie zu entscheiden?

Weitere Informationen über die Gitarren gibt es bisher leider noch nicht. Leider haben wir derzeit auch noch keine Hinweise hinsichtlich des Preises. Aber wir hoffen zumindest zeitnah auf ein ausführliches Video. Solange wir das nicht haben, müssen wir uns mit den schönen Bildern der Starlux-Gitarren begnügen, die uns zumindest optisch definitiv schon mal in die 1950er Jahre entführen.

Bis Mitte des Jahres ist dann aber sicherlich schon mehr über diese Neuerscheinung bekannt, dann nämlich sollen sie endlich erhältlich sein.