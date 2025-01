NAMM 2025: Akai MPC3 mit Native Instruments Integration

Weitere Kooperationen mit Native Instruments

Die bereits im letzten Sommer als Beta veröffentlichte Firmware Akai MPC3 für die Hardware-Modelle der MPC-Serie wird zur NAMM nicht nur offiziell vorgestellt, sondern ist nun auch um die NI Intagration erweitert. Akai und Native Instruments werden aber nicht nur für die MPC-Software zusammenarbeiten.

Akai MPC3 mit Native Instruments Integration

Die Expansions der Play-Serie von Native Instruments gibt es nun als MPC-Edition, die unter MPC3 in den Groove-Samplern genutzt werden können. Bislang sind drei Titel verfügbar, zwei weiter sollen in Kürze folgen und sicherlich wird das Angebot in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Mit MPC3 verbessert sich der Workflow durch neue Features. Dazu gehören ein erweiterter Main Mode mit besserer grafischer Darstellung, ein Linear Arranger im Stil einer DAW, ein Studio Mixer, ein XL Channel Strip und mehr.

Außerdem gibt es eine neue Keygroup Multisample Synth Engine, die über automatisierbare Parameter, eine Dual Filter-Sektion, erweiterte Hüllkurven, mehrfache LFOs, Per-Voice Drift LFOs und weitere Features verfügt.

Akai MPC3 ist mit folgenden Modellen kompatibel: MPC One, MPC One Plus, MPC Live, MPC Live 2, MPC Key 37, MPC Key 61, MPC X und MPC X SE.

Unseren Testbericht zur Akai MPC3 Beta-Version könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Akai MPK-Controller mit NKS-Support

Die MIDI-Controller MPK 249, MPK Mini MK3, MPK Mini Play und MPK Mini Plus werden in Zukunft NKS (Native Kontrol Standard) unterstützen. Damit lassen sich diese MIDI-Keyboards zur einfachen Steuerung mit vorkonfigurierten Mappings von NI-Software einsetzen.