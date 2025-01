NAMM 2025: Alesis Crimson III, E-Drums

Crimson III - gutes Mittelklasse-Set?

Alesis hat zur NAMM Show ein neues E-Drumset mitgebracht. Das Alesis Crimson III ist bereits die dritte Generation des beliebten Sets und hat gegenüber dem direkten Vorgänger einige Änderungen erfahren.

Alesis Crimson III

In schicker rot-schwarzer Optik und damit an das Top-Modell von Alesis, dem Alesis Strike Pro Kit, angelehnt, umfasst das Crimson III Drumset zunächst einmal ein 8″ Bass Drum Pad sowie ein 12″ Snare Drum Pad mit zwei Zonen. Kombiniert werden diese mit insgesamt drei Tom Pads, zwei in 8 Zoll Größe, eines mit 10 Zoll. Ebenfalls zur Ausstattung des E-Drumkits gehört eine 12 Zoll HiHat samt Controller, zwei 12 Zoll Crash Pads mit Choke-Funktion sowie ein 14 Zoll messendes Ride Becken Pad, das über drei Zonen verfügt.

Wie bereits bekannt, hat Alesis vor einiger Zeit den Hersteller BFD übernommen und hat den im Zuge der Übernahme mittlerweile den Software-Drummer BFD Player auf den Markt gebracht. Nach und nach ziehen nun die BFD-Sounds auch in die E-Drums-Module ein, so dass eine Vielzahl der über 470 Sounds des Crimson III-Moduls aus der BFD Library kommen.

Das Modul ist übersichtlich aufgebaut und bietet u.a. USB/MIDI-Verbindungen, Bluetooth, einen Equalizer und Reverb-Effekt, Aufnahme- und Übungsfunktionen. Auf Wunsch können über eine SD-Karte auch eigene Samples importiert werden.

Das Alesis Crimson III ist bereits im Handel erhältlich und kostet 1.199,- Euro.