NAMM 2025: API ASM164, analoger Summierer

Summierer aus "The Box" im 19-Zoll-Format

Tests von analogen Summierern sorgen bei uns immer für sehr angeregte Diskussionen, scheiden sich doch am Für und Wider dieser Produktgattung die Geister. Für die Fans der analogen Summierung gibt es nun den API ASM164. Diesen stellt das Unternehmen API Audio auf der diesjährigen NAMM Show erstmals der Öffentlichkeit vor.

Analoge Summierung mit dem API ASM164

Beim ASM164 handelt es sich um einen analogen 16-Kanal-Mischer, der an die Summierungssektion von APIs „The Box“ angelehnt ist. Professionellen Tonstudios möchte API damit die Möglichkeit geben, bis zu 16 Kanäle in einem platzsparenden 19-Zoll-Gerät zu summieren.

Rückseitig bietet der ASM164 insgesamt sechs DSUB-Schnittstellen, wovon zwei die Kanäle 1-16 aufnehmen, die restlichen vier als Insert Sends (2x) und Inserts Return (2x) gedacht sind. Inserts liegen alternativ auch in Form von Klinkenbuchsen vor.

Über zwei XLR-Eingänge lassen sich weitere Signale dem AMS164 zuführen, während als Ausgänge (Mix A und Mix B) jeweils zwei XLR-Pärchen vorhanden sind. Abgerundet wird die Rückseite mit einem Power-Anschluss für ein externes Netzteil.

Auf der Bedienoberfläche stehen pro Kanal jeweils ein 31-stufiger und gerasterter Drehregler, ein Panorama-Regler mit Mittenrasterung, ein 4-stelliges LED-Meter sowie drei Druckknöpfe zur Verfügung, die darüber entscheiden ob das Signal des Kanals auf Mix A oder Mix B (oder beide) geroutet wird und ob das Kanalsignal über den Insert geschickt werden soll.

In der Output-Sektion bietet der API ASM164 zwei VU-Meter, Lautstärkeregler für Mix A und B und einen 0 dB Bypass-Schalter. Ist dieser gedrückt, umgeht der Summierer alle Kanalsektionen, so dass die Signale mit gleichem Gain direkt auf die Ausgänge geschickt werden.

Der API ASM164 wird bald im Handel erhältlich sein. Als Preis nennt der Hersteller einen Betrag in Höhe von 3.195,- US-Dollar.