NAMM 2025: Arturia AudioFuse 16Rig Firmware 2.0, USB-Audiointerface

Arturia schiesst den Vogel ab! 👍 Mein Audiofuse Rev.1 läuft zwar gut und die Treiber müssen sich nicht hinter RME verstecken, nur der Micro-USB ist so richtig wackelig, wie die gesamte Stromversorgung mit USB. Das ist hier wahrscheinlich alles in Ordnung und ich freue mich auf einen Test. Für mich hätten 4 Out und 6 In gereicht aber vielleicht kommt ja noch ein kleines Audiofuse MKIII. Das 8Pre scheint ja ausgelaufen zu sein.