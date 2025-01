NAMM 2025: Audio Technica ATH-R70xa, ATH-R50x, Studiokopfhörer

Zwei neue Studiokopfhörer

Audio Technica hat zwei neue Studiokopfhörer vorgestellt: den Audio Technica ATH-R70xa und den ATH-R50x.

Audio Technica ATH-R70xa und ATH-R50x

Die beiden neuen Audio Technica Kopfhörer ATH-R70xa und der ATH-R50x werden vom Hersteller für professionelle Anwender empfohlen, die „Wert auf Genauigkeit, Transparenz und Komfort legen“.

Der ATH-R70xa, das Flaggschiffmodell von Audio Technica, ist eine verbesserte Version des ATH-R70x. Er verfügt über ein vollständig offenes Design, den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 5 – 40.000 Hz an. Der maximale Schalldruck liegt bei 98 dB und technische kommen bei diesem Modell 45 mm Treiber zum Einsatz. Er verfügt über atmungsaktive Ohrpolster. Die Impedanz liegt bei 470 Ohm. Der ATH-R70xa wird in Audio Technicas Werk in Machida in Handarbeit gefertigt.

Neben dem ATH-R70xa kommt auch der ATH-R50x neu auf den Markt, der dank seines offenen Designs ebenfalls ein groß Einsatzgebiet abdecken soll. Laut Hersteller bieter er ein „natürliches, weitläufiges Klangbild“ mit druckvollem Bassfundament und präzisen oberen Mitten, wodurch er sich ideal für die Wiedergabe von detaillierten Stimmen und klaren Instrumenten eignen soll.

Der ATH-R50x ist mit überarbeiteten Treibern ausgestattet, die dem Original ATH-R70x nachempfunden sind. Der ohrumschließende Kopfhörer R50X bietet ebenfalls einen Frequenzbereich von 5 – 40.000 Hz, die Impedanz liegt aber mit 50 Ohm deutlich niedriger als beim ATH-R70xa. Den maximalen Schalldruck gibt Audio Technica mit 93,3 dB an. Er ist mit Ohrpolstern aus Velour ausgestattet und wird aus einem Karbon mit einer Magnesiumlegierung gefertigt.

Der Audio-Technica ATH-R70xa Kopfhörer ist ab sofort erhältlich. Der ATH-R50x folgt kurze Zeit später. Die Preise belaufen sich auf 349,- Euro für den ATH-R70xa und auf 169,- Euro für den ATH-R50x.