NAMM 2025: Audix OMX, D6X, PDX520, Bühnen-/Studiomikrofone

Neue Mikrofone für Bühne und Studio

Der Hersteller Audix bringt zur diesjährigen NAMM-Show allerhand neue Mikrofone mit und präsentiert diese in Anaheim, Kalifornien erstmals der Öffentlichkeit. Je nach Modell sind diese für den Einsatz auf der Bühne, im Tonstudio oder beides geeignet.

Audix OMX-T, OMX-M, OMX-E

Den Anfang machen die drei dynamischen Gesangsmikrofone OMX-T, OMX-M und OMX-E. Diese stecken in dem gleichen robusten Metallgehäusen und werden allesamt für einen Preis von 139,- Euro angeboten, sind klanglich und hinsichtlich des Einsatzgebietes aber unterschiedlich abgestimmt. So soll das OMX-T vor allem auf großen Konzertbühnen eine gute Figur machen, das OMX-M eine schöne Mittenpräsenz aufweisen und das OMX-E bei kleineren bis mittleren PA-Systemen seine Vorteile ausspielen können.



Audix D6X

Eine weitere Neuheit ist eine neue Version des beliebten D6 Mikrofons von Audix. Hierbei handelt es sich um ein leichtes und kompaktes Mikrofon mit Nierencharakteristik, das laut Hersteller eine gute Wahl für die Abnahme von Instrumenten ist, die eine erweiterte Tieftonwiedergabe erfordern, wie z. B. Kick-Drums, große Toms oder Bassboxen. Das D6X verfügt über einen Schalter, der drei verschiedene Klangprofile freischaltet.

In der unteren Position (Deep) soll das Mikrofon den klassischen D6-Sound bieten. Die mittlere Position (Balanced) soll dagegen eine ausgewogenere Version des D6-Sounds mit mehr (oberen) Mitten bieten und sich entsprechend für etwas traditionellere Kick-Sounds eignen. Die oberste Position (Natural) verändert den Mikro-Sound dagegen in Richtung eines lineareren Verhaltens, bringt noch mehr Mitten und verändert leicht den Roll-Off im Hochtonbereich. Diese Position eignet sich laut Audix für Klangquellen wie Percussions, Gitarrenboxen etc.

Das Audix D6X wird es zeitnah zum Preis von 289,- Euro zu kaufen geben.

Audix PDX520

Zu guter Letzt bringt Audix das ebenfalls neue PDX520 mit zur NAMM-Show. Dies ist das jüngste Mitglied der PDX-Familie, AUDIX‘ PProduktlinie dynamischer Mikrofone für Broadcast, Podcasting und Studioarbeit. Laut Hersteller wurde es für eine „naturgetreue, volle und präzise Sprachaufnahme“ entwickelt und soll sich durch einen angenehm warmen Klang auszeichnen, der sich besonders für langformatige Inhalte eignet, bei denen es auf Verständlichkeit ankommt.

Das PDX520 verfügt über eine Nieren-Richtcharakteristik, die eine Isolierung auch in nicht optimalen akustischen Umgebungen gewährleistet und sein Standard-Verstärkungspegel macht Vorverstärker oder Cloud-Lifter überflüssig. Das Mikrofon verfügt außerdem über zwei 2-Positionen-Schalter, mit denen der Nutzer den Klang durch Einstellen des Low-Cut- und des Presence-Boosts schnell verändern kann, was den Nachbearbeitungsaufwand minimieren soll.

Das Audix PDX520 bietet der Hersteller zum Preis von 389,- Euro an.