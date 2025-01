NAMM 2025: Austrian Audio OC-S10, Kondensatormikrofon

Schön zu sehen das AA neue Produkte hat.

Ein lebender Hinweis das AA auch unter dem Dach von dpa eigenstädig bleibt.

https://www.dpamicrophones.com/news/2025/dpa-microphones-acquires-austrian-audio/#:~:text=DPA%20Microphones%20has%20acquired%20the%20majority%20share%20of,audio%20products%20that%20are%20renowned%20for%20engineering%20excellence.

„Austrian Audio is a strong and highly respected brand in the industry. Working in partnership with DPA Microphones, Austrian Audio will continue to develop and manufacture high-quality audio products under its own name in Vienna.“