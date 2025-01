NAMM 2025: Barefoot Footprint 03C, Studiomonitore

Footprint - jetzt auch als Center-Speaker

Der Hersteller Barefoot hat auf der letztjährigen NAMM Show den Studiomonitor Footprint 03 vorgestellt. Zur diesjährigen Show, die am kommenden Donnerstag in Anaheim, Kalifornien beginnt, zeigt die Firma nun den Barefoot Footprint 03C, einen Center-Monitor zur Erweiterung bestehender Setups.

Barefoot Footprint 03C

Der neue Footprint 03C basiert auf der Technik der restlichen Serie. Man setzt hier also auf ein 3-Wege-Design, bestehend aus einem 6,5-Zoll-Tieftöner aus Aluminium, einem 3,5-Zoll-Mitteltöner und einem 1 Zoll messenden Ringradiator-Hochtöner.

Hinsichtlich des Frequenzgangs gibt Barefoot für den 03C einen Bereich von 42 Hz bis 40 kHz an. Der maximale SPL liegt bei 104,5 dB. An Verstärkerleistung stehen insgesamt 260 Watt zur Verfügung, die sich auf jeweils 100 Watt für Tief-/Mitteltöner und auf 60 Watt für den Hochtöner verteilen. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 400 Hz und 3.900 Hz.

Wie auch der im letzten Jahr vorgestellte Footprint 03 kommt beim Modell 03C die MEME-Technologie zum Einsatz. Informationen dazu findet ihr in unserer unten stehenden News vom letzten Jahr sowie im verlinkten Video.

Weitere Informationen zum neuen Barefoot 03C findet ihr hier. Der Barefoot Footprint 03C soll zeitnah im Handel erhältlich sein. Als Preis gibt der Hersteller 1.495,- US-Dollar (Stückpreis) an.

Hier das Video zum neuen Studiomonitor sowie ein Video zur MEME-Technologie:

Hier unsere Original-News vom 23.01.2024

Barefoot Sound präsentiert auf der NAMM Show einen neuen Studiomonitor. Dieser ist deutlich günstiger als das, was man bisher von Barefoot kennt und könnte somit auch für kleinere Tonstudios interessant sein.

Hier zunächst das offizielle Video zu Footprint 03 Studiomonitor:

Barefoot Footprint 03, Studiomonitore

Der Barefoot Footprint 03 ist als 3-Wege-Studiomonitor mit Bassreflexsystem ausgelegt. Der Tieftöner misst 6,5 Zoll, der Mitteltöner 3,5 Zoll, der Hochtöner klassische 1 Zoll. Den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 45 Hz bis 40 kHz (+/-3 dB) bzw. 50 Hz bis 22 kHz (+/-1 dB) an, der maximale SPL liegt bei 101 db. Die Maßen belaufen sich auf kompakte 34 x 23 x 23,5 (circa), das Gewicht liegt bei 12,6 kg.

Insgesamt stehen 260 Watt Leistung (Class-D-Endstufe) für den Speaker zur Verfügung. Diese teilen sich in 100 Watt für Tief- und Mitteltöner sowie 60 Watt für den Hochtöner auf.

Der Bassreflexport sitzt seitlich am Gehäuse. Rückseitig befindet sich ein XLR-TRS-Combo-Eingang samt Lautstärkeregler, USB-Port und MEME-Anschlüsse. Bei MEME geht es um die Simulation von unterschiedlichen Lautsprechern, d. h. neben dem reinen Footprint 03 Sound sollen die Speaker auch andere simulieren können, so beispielsweise Yamahas NS10, die MixCubes oder klassisches HiFi-Setup.

Barefoot schreibt dazu auf seiner Website:

„Die Multi-Emphasis Monitor Emulation Technologie (MEME) von Barefoot Sound erhöht die Anpassungsfähigkeit des Footprint03, so dass er sich nahtlos in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren lässt, darunter Wiedergaberäume, mobile Setups, Wohnungen und Produktionsumgebungen. MEME bietet authentische Emulationen, die die Leistung und den einzigartigen Charakter von Mix-Cube-Lautsprechern, den bekannten White-Coned-Lautsprechern und HiFi-Lautsprechern originalgetreu nachbilden. So kann der Mischer zu Referenzzwecken mühelos zwischen diesen ikonischen Monitoren umschalten.“

Abgerundet wird die Rückseite mit einer Kaltgerätebuchse und einem Power On/Off-Schalter.

Eine weitere Neuheit ist SPOC. Diese von Barefoot patentierte Technologie, SPOC steht für „SPectrally Optimized Conversion“, beinhaltet eine analoge Frequenzweiche vor der Analog-Digital-Wandlung, die es ermöglicht, hohe Frequenzen ungedämpft in den Wandler zu leiten, was zu einer um 5 Bit höheren Auflösung bzw. einem Rauschabstand von 15 dB führen soll, was wiederum für ein transparenteres Signal sorgen soll.

Eine genaue Verfügbarkeit für die Barefoot 03 ist bisher noch nicht bekannt. Der Preis ist mit 1.995,- US-Dollar pro Paar sicherlich mehr als interessant!