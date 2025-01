NAMM 2025: Behringer BX1, Synthesizer nach Yamaha DX1

Ein Traum für FM-Fans

Gedankenspiele zu einem Klon des FM-Boliden Yamaha DX1 gabes zwar schon vor längerer Zeit, aber auf der NAMM wird erstmalig der Prototyp des Behringer BX1 gezeigt. Konkrete Informationen wurden noch nicht bekannt gegeben, doch natürlich schwirren schon Fotos durchs Netz.

Behringer BX1, Synthesizer nach Yamaha DX1

Behringer hatte vor Jahren altes Tour-Equipment der Band Tears for Fears ersteigert. Darunter war auch ein Yamaha DX1. Dieser Vorgänger des späteren Megaerfolgs DX7 wurde nur in sehr geringer Stückzahl gebaut. Unter diesem Link könnt ihr eine kurze Story über eine seltene Gelegenheit nachlesen, in der ein DX1 mal öffentlich angeboten wurde.

Der BX1 ist deutlich wuchtiger als die bisherigen Keyboard-Synthesizer von Behringer. Sicherlich ist das auch eine Anspielung auf das Vorbild. Die meisten Elemente des großzügigen Panels (das Alleinstellungsmerkmal dieses Mitgliedes der DX-Familie), wie mehrfache Displays, Fader und Tasten, sind nach dem Layout des DX1 gestaltet.

Inwieweit das Innenleben des BX1 dem 32-stimmigen 6-OP FM-Synthesizers mit Dual-Modus von 1983 entspricht, erfahren wir hoffentlich in Kürze. Auf dem Panel ist jedoch zu erkennen, dass der BX1 über zusätzliche analoge Multimode-Filter und dedizierte Fader dafür verfügt. Auch ein SD-Card Slot und eine FX-Sektion, ebenfalls mit separaten Fadern, sind auf dem Bild auszumachen.

Sobald weitere Informationen verfügbar sind, wird diese Meldung aktualisiert. Außerdem ist auf der NAMM auch ein funktionierendes Modell des Jupiter-8-Klons JT-16 ausgestellt. Doch in welchem Stadium der Entwicklung sich der BX1 und der JT-16 befinden, ist nicht abzusehen. Daher kann man noch lange nicht sagen, wann man mit diesen Synthesizern rechnen kann.