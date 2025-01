NAMM 2025: Bitwig Connect 4/12, Audiointerface, Controller, Hub

Jetzt auch Hardware von Bitwig

Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet: Bitwig Connect 4/12 ist eine Kombination aus Audiointerface, DAW-Controller und CV/MIDI-Hub und wird vom Hersteller als perfekte Ergänzung für Bitwig-User angepriesen.

Bitwig Connect 4/12

Das Bitwig Connect 4/12 als reines Audiointerface zu betiteln, wird dem Gerät nicht gerecht, denn obwohl das Connect 4/12 mit insgesamt vier Ein- und 12 Ausgängen aufwartet, versteckt sich in diesem Desktop-Gerät deutlich mehr. Zum einen sind zwei Eingänge sowie vier Ausgänge DC-coupled, d.h. es lassen sich hierüber auch Steuerungsinformationen an Modularsysteme und andere CV-Geräte senden und empfangen.

Dazu hat Bitwig sein Interface mit Steuerungsmöglichkeiten für die eigene DAW ausgestattet, so dass im hierfür vorhandenen Bitwig-Modus diverse Parameter, Modulationen etc. fernsteuern lassen. Passend dazu verdeutlichen die selben Farben in der DAW und auf der Interface die entsprechenden Zusammenhänge.

Hinsichtlich der technischen Daten bietet das Connect 4/12 Folgendes: Es wandelt mit bis zu 192 kHz und 24 Bit und laut Bitwig kommen hochwertige Mikrofonvorverstärker sowie AKM-Wandler zum Einsatz. Das Gehäuse bestellt aus Metall und soll für den Tonstudio- und Live-Betrieb gleichermaßen eingesetzt werden können. Rückseitig bietet das Connect 4/12 einen XLR-Eingang mit schaltbarer Phantomspeisung sowie zwei Line-Eingänge und einen Instrumenteneingang, die allesamt als Klinkenbuchsen ausgelegt sind. Sechs Klinkenausgänge, ein Kopfhörerausgang, MIDI-Ein- und Ausgang (über Miniklinke) sowie USB-C-Buchse und Kensington Lock komplettieren die Rückseite, während auf der Frontseite noch weitere sechs Miniklinkenanschlüsse zu finden sind, die als Eingang 3 und 4 bzw. Ausgang 9-12 dienen.

Die Bedienoberfläche ziert ein großes Drehrad mit LED-Kranz, ein elfstelliges LED-Meter, Transport- und Funktionsbuttons sowie weitere LEDs, die die aktiven Kanäle anzeigen. Rundum macht das Bitwig Connect 4/12 einen ordentlichen Eindruck.

Hier ein Walktrough-Video zum Connect 4/12:

Voraussichtlich ab März/April sollen die ersten Bitwig Connect 4/12 ausgeliefert werden. Der Preis beläuft sich auf 499,- Euro.