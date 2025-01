NAMM 2025: Black Lion Audio Level-Loc, Hardware-Kompressor und Plug-in

Eine Shure-Legende kehrt zurück

Der Hersteller Black Lion Audio hatte schon immer ein gutes Händchen für interessante Hardware. Auch beim neuen Black Lion Audio Level-Loc, der zusammen mit Korneff Audio sowohl als Hardware als auch als Plug-in entwickelt wurde, hat man meiner Meinung nach ein heißes Eisen für das Jahr 2025 im Angebot.

ANZEIGE

Black Lion Audio Level-Loc

Der Name Level-Loc ist nicht neu und einige Leser mögen sich noch an das von Shure in den 1960er-Jahren entwickelte gleichnamige Produkt erinnern. Der Kompressor weist einen ganz bestimmten Sound auf und laut offizieller Pressemeldung hat man die neue Version des Gerätes auch zusammen mit Shure entwickelt. Black Lion Audio hat versucht, den Original-Klang des Level-Loc so gut wie möglich einzufangen und entsprechend ausgewählte Komponenten für seine Version des Kompressors genutzt.

Allzu viele Bedienelemente gibt es – entsprechend der Original-Vorlage – nicht am Black Lion Audio Level-Loc. Eingangs- und Mix-Regler, zwei Wahlmöglichkeiten für den Release Mod (kurze und lange Release-Zeit) sowie der Distance-Regler (zuständig für das Threshold) und ein Bypass-Switch, das war es auch schon. Immerhin zeigen zwei LEDs den aktiven Zustand (Power) und eine aktive Phantomspeisung (48 V) an.

ANZEIGE

Rückseitig bietet der Level-Loc einen XLR-TRS-Combo-Eingang, die Möglichkeit eine Phantomspeisung und ein 50 dB Pad zu aktivieren. Ausgangsseitig bietet der Kompressor einen XLR- und einen Klinkenausgang. Abgerundet wird die Rückseite mit jeweils einem High/Low-Regler (für die Impedanz) für Ein-/Ausgang, einem Anschluss für das externe Netzteil sowie einem Power-on/off-Schalter.

Als Alternative zur Hardware-Version des Kompressors hat Korneff Audio ein DAW-Plug-in entwickelt, das klanglich laut Entwickler ebenfalls sehr originalgetreu gehalten ist und nur um einige Extras erweitert wurde.

Der Black Lion Audio Level-Loc wird zeitnah zum Preis von ca. 650,- Euro im Handel erhältlich sein. Das Plug-in von Korneff Audio könnt ihr euch jetzt bereits zum Preis von 74,99 US-Dollar auf der Website von Korneff Audio herunterladen. Nach Ende der Einführungsphase soll das Plug-in dann 149,99 US-Dollar kosten. Einsetzen lässt es sich allen gängigen DAWs in den Formaten VST3, AU und AAX und macOS und Windows.