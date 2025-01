NAMM 2025: Blackstar Doug Aldrich Signature Amp

Blackstar DA100 Ruby Doug Aldrich Signature Amp

Der Blackstar Doug Aldrich Signature Amp bietet drei Kanäle mit warmen Clean- und brachialen Leadsounds sowie ein USB Interface.

Der Blackstar DA100 trägt den Beinamen „Ruby“ und so sieht er auch aus. Wundervolles, rotes Tolex trifft brachialen Röhrensound und moderne Features. Vom Grundaufbau her haben wir es mit einem klassischen Briten zu tun, hier arbeiten EL34 Röhren in der End- und ECC83 Röhren in der Vorstufe. 100 Watt leistet das rubinrote Kraftpaket.

Drei Kanäle bietet der Blackstar Doug Aldrich Signature Amp, Clean, Overdrive 1 und Overdrive 2. Die Anordnung der Regler auf der Frontplatte wirkt spannend und übersichtlich, sowas hat man auch schon komplizierter gesehen. Wie alle Blackstar Amps verfügt auch der DA100 Ruby über die patentierte ISF-Schaltung (Infinite Shape Feature), die stufenlos vom keuligen, britischen Ton, zum cremigeren, amerikanischen Ton faded.

Eine Leistungsreduzierung ist auch an Bord, sowas will man heute auch nicht mehr missen, denn 100 Watt Röhrenpower kann man außer auf den wirklich großen Bühnen ja gar nicht ausfahren. Ein sinnvolles Feature also für kleinere Bühnen und das Studio. Letzteres profitiert auch vom eingebauten USB-Interface, das zusammen mit der Blackstar CabRig Software das direkte Recording per USB und das Laden von bis zu drei IRs für den eingebauten DI-Ausgang ermöglicht.

Ein schaltbarer Effektweg mit „Tails-Funktion“ (Effekte klingen bei Bedarf aus) und sechs verschiedene Voicings machen den Blackstar Doug Aldrich zu einem flexiblen Soundmonster, per 5-fach Fußschalter sind alle wichtigen Features fernsteuerbar. Der eingebaute, digitale Reverb hat zwei schaltbare Klangfarben, Dark und Light.

Ein passendes 4 × 12″ Cabinet gibt’s auch, darin versteckt arbeiten 4 Celestion Vintage 30 Speaker und ermöglichen den Betrieb mit 4 oder 16 Ohm, sowie 2 × 8 Ohm Stereo. Lieferbar werden Amp und Cab etwa ab April/Mai sein, der Verkaufspreis liegt noch nicht fest.

