NAMM 2025: Boss VG-800, Effektpedal

NAMM 2025: BOSS VG-800

Boss VG-800: Revolutionäres Guitar Modeling mit GK-Pickup-Technologie

Boss erweitert auf der NAMM 2025 seine Produktpalette um den VG-800 Guitar Processor, der weit mehr als ein gewöhnlicher Multieffekt ist. In Kombination mit den Synth-Pickups der GK-Serie ermöglicht das kompakte Gerät eine komplette klangliche Transformation von E-Gitarren. Dabei ist die Technologie bereits seit langem im Umlauf – springt der Funke hier endlich über?

Virtuelle Gitarrenmodellierung der nächsten Generation

Der VG-800 nutzt die bewährte GK-Pickup-Technologie, die Boss bereits mit dem GK-5 und GK-5B (2023) eingeführt hat. Diese speziellen Tonabnehmer ermöglichen eine präzise und latenzarme Signalumwandlung. Das Besondere am VG-800: Er verwandelt das Signal nicht in Synthesizer-Sounds wie sein Vorgänger GM-800, sondern in authentische Gitarrenklänge.

Mit dem Gerät lassen sich:

E-Gitarren in andere Modelle transformieren (z.B. Les Paul in Stratocaster)

Alternative Instrumente simulieren (E-Bass, Banjo, Sitar, Westerngitarre)

Verschiedene Pickup-Konfigurationen und Saitenstärken virtuell testen

Roland GR-300 Synthesizer-Sounds erzeugen

Streicherartige Klänge via Roland VIO Guitar Technologie erstellen

Eine besonders praktische Funktion ist die virtuelle Umstimmung – lästiges manuelles Tuning entfällt damit. Für Duos bietet der VG-800 zudem eine Dual-Guitar/Bass-Funktion, die das jeweils fehlende Instrument simuliert.

Hardware und Anschlüsse

Der VG-800 präsentiert sich im charakteristischen Blau und verfügt über:

Großes monochromes Display für Effektketten und Parameter

6 Steuerungstasten und 5 Parameter-Regler

3 Fußschalter (2× Preset-Wechsel, 1× Expression)

Stereo-FX-Loop

Separate Eingänge für Gitarre und GK-Pickup

Flexible Ausgangskonfiguration (Stereo oder Mono+Kopfhörer)

MIDI Ein/Ausgang

USB-C für DAW-Recording und Editor-Software

Zwei Expression-Pedal-Anschlüsse

Der VG-800 kann direkt als Audio-Interface genutzt werden. Über die BOSS Tone Studio Software lassen sich Presets verwalten und Firmware-Updates durchführen. Besitzer des GM-800 Guitar Synthesizers können diesen über einen dedizierten Ausgang direkt mit dem VG-800 verbinden.