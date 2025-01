NAMM 2025: Cranborne Audio Brick Lane 500, API500-Kompressor

Revolution der Dynamikbearbeitung?

Den Hersteller Cranborne Audio haben wir euch in den letzten Jahr bereits mehrfach vorgestellt. Neben 19-Zoll-Preamps bietet die Firma u.a. interessante EQs an. Anlässlich der NAMM Show 2025 kommt nun ein weiteres Produkt auf den Markt, der Cranborne Audio Brick Lane 500.

Cranborne Audio Brick Lane 500

Beim Brick Lane 500 scheint sich der Hersteller wohl mehr als sicher zu sein, denn auf der Website des Herstellers steht nichts geringeres als „A Technological Breakthrough in Dynamic Processing“. Doch was macht den API500-K0mpressor so interessant?

Laut Herstellerinformation handelt es sich bei diesem Modul um den ersten Modal-Kompressor der Welt. Der Brick Lane ist ein vollständig analoger PWM-Kompressor, der durch seine Modal-PWM-Kompressionsarchitektur die traditionellen Methoden der Dynamiksteuerung übertreffen soll. Im Gegensatz zu konventionellen Kompressoren soll dieses Design eine unbegrenzte Gestaltung von Kompressionshüllkurven und -stilen ohne Kompromisse ermöglichen. Hierfür bietet er u.a. sechs Arbeitsmodi. So soll er im POLISH-Modus der „schnellste und sauberste analoge Kompressor“ sein, den es gibt. Durch Umschalten des MODE-Schalters und eine kurze Drehung des STRESS-Reglers kann der Brick Lane 500 dann laut Hersteller zu einem analogen Kompressor im Vintage-Stil oder zu einem modernen, druckvollen Kompressor werden. Und Dank seiner analogen LOOKAHEAD-Funktion und seiner spezialisierten PWM-Kompressorschaltung soll der Brick Lane 500 auch ein idealer Limiter im Mastering-Stil sein.

Die wichtigsten Features des Brick Lane 500 im Überblick (von der Website des deutschen Vertriebs Mega Audio):

PWM-Kompression für ultimative analoge Komprimierung

Reine analoge PWM-Signalverarbeitung (Pulsweitenmodulation)

Minimiert unerwünschte Kompressionsartefakte und Verzerrungen

Unbegrenzte Kontrolle von Kompressionshüllkurven, Onsets und Ballistik

Proprietäre modale Komprimierungsarchitektur

Sechs verschiedene Kompressionsmodi – VELVET, FLOAT, SMASH, TAME, GLUE, POLISH

Volle Kontrolle über den Kompressionsmodus und die Hüllkurve, vom ultraschnellen Limiting bis hin zu sanfteren und langsameren Kompressionsstilen

Analoge Lookahead-Technologie

Vorhersagende Viertelwellen-Spannungserkennung bietet einen fortschrittlichen Mechanismus zur Vorwegnahme von Transienten

Ermöglicht Dynamikkontrolle ohne Latenz

Verhindert das Clipping von Wandlern mit chirurgischer Präzision

Exklusiv im POLISH-Modus für ultimatives Limiting in Mastering-Qualität

Harmonische Sättigung bei Transienten

Proprietäre „Stress“-Kontrolle ermöglicht eine nuancierte Audiofärbung für jeden Kompressionsmodus

Verwandelt die Kompression in ein kreatives Instrument

Komplett analoger Signalweg

– Reine PWM-Verarbeitung

– 100% analoge Signalintegrität ohne digitale Umwandlung

Lieferbarkeit und Preis sind für den Cranborne Audio Brick Lane 500 bisher noch nicht bekannt.