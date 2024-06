NAMM 2025, die größte Musikmesse der Welt vom 23. – 25.01.2025

NAMM Show 2025 - die größte Musikmesse der Welt

Auch wenn es noch einige Monate hin sind, im nächsten Jahr wird im kalifornischen Anaheim, USA, wieder die NAMM 2025 stattfinden. Rund um das Anaheim Convention Center tummeln sich dann wieder die Hersteller der Musikinstrumenten-Branche und präsentieren uns (hoffentlich) wieder etliche Produktneuheiten. Im kommenden Jahr 2025 wird die NAMM Show vom 23. bis zum 25. Januar 2025 stattfinden und wir werden dann wieder über die wichtigsten und interessantesten Produktneuheiten aus den Sparten Synthesizer, Keyboards, Studio- und Recording-Equipment, Gitarre & Bass, Stage und DJ berichten.

NAMM 2025 – die größte Musikinstrumentenmesse der Welt

In den letzten Jahren hat sich die Messelandschaft in Deutschland, zumindest im Hinblick auf die Branche der Musikinstrumente, drastisch verändert. Vorbei sind die großen Zeiten der Frankfurter Musikmesse und auch die im Jahr 2019 erstmals veranstaltete Messe Music Park in Leipzig ist seit 2022 schon wieder Geschichte.

ANZEIGE

Doch dafür haben sich zu unserer aller Freude andere Messen in den Vordergrund gespielt, allen voran die Superbooth in Berlin und die Guitar Summit in Mannheim. Mit anderem Konzept und mit einem deutlich familiäreren Flair haben es diese beiden Veranstaltungen geschafft, sich als feste Größe in der deutschen Messelandschaft zu etablieren. Weitere interessante Veranstaltungen sind u. a. die Studioszene in Hamburg oder die Tonmeistertagung in Düsseldorf.

Historischer Rückblick zur NAMM Show

Die ersten Messe, die offiziell den Namen NAMM trug, fand bereits im Jahr 1920 statt, damals im Herzen von New York. Doch die Anfänge reichen noch einige Jahre weiter zurück, denn am 12.05.1902 fand, ebenfalls in New York, eine Messe der NAPDA (National Association of Piano Dealers of America) statt. Die Vereinigung der US-amerikanischen Piano-Händler wurde ein Jahr zuvor, genau genommen am 16.05.1901 gegründet, im Jahr 1902 fand dann die besagte Messe der Piano-Händler zum ersten Mal statt.

Im Laufe der Jahre fand die NAPDA dann in den unterschiedlichsten Städten der Vereinigten Staaten statt, bis man im Jahr 1920 letztlich die NAMM (National Association of Music Merchants, der Verband amerikanischer Musikalienhändler) gründete und im Mai 1921 die erste offizielle NAMM Show ausrichtete. Zunächst wechselte der Standort der Musikmesse jährlich zwischen Chicago und New York, ab den 1970er-Jahre kamen dann Los Angeles und San Francisco als Austragungsorte hinzu. Seit 2001 ist die NAMM Show fest in Anaheim beheimatet, wobei die Sommerausgabe der Musikmesse stets in Nashville, Tennessee stattfand.

ANZEIGE

Die NAMM Show heute

Heute zählt die NAMM Show zur größten „Neuheiten-Messe“ der Musikindustrie. Der Messezeitpunkt liegt stets am Anfang des Jahres, im Jahr 2025 findet die Messe vom 23. bis zum 25. Januar 2025 statt, so dass viele Hersteller ihre neuen Produkte hier erstmals der Öffentlichkeit präsentieren und Kunden-Feedbacks einsammeln. Darüber hinaus führt die Nähe zum Großraum Los Angeles dazu, dass sich regelmäßig diverse Promis, bekannte Musikproduzenten und Musiker auf der Messe blicken und sich vom ein oder anderen Hersteller für Vorführungen engagieren oder zum spontanen Jammen hinreißen lassen.

Neue Produkte auf der NAMM Show 2025

Im Fokus der Messe und unserer jährlichen Berichterstattung stehen aber natürlich die neuesten Produkte. Egal ob Synthesizer, Keyboards, Studio- und Recording-Equipment, DJ- und Stage-Geräte oder neue Gitarren und Bässe, wir kümmern uns jedes Jahr darum, dass ihr stets auf dem Laufenden gehalten werdet. Auch 2025 werden wir euch natürlich wieder mit den wichtigsten News vorsorgen.

Wann genau die ersten Produkte geteasert werden oder der ein oder andere Leak bereits vor Messebeginn durchsickert, wissen wir natürlich nicht, aber es lohnt sich auf alle Fälle hier regelmäßig vorbeizuschauen.