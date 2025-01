NAMM 2025: Drawmer MQ-1, MQ-2, API500-Equalizer

Zwei Vintage-Style-EQs

Drawmer stellt auf der NAMM Show zwei Equalizer für API500-Module vor.

Equalizer: Drawmer MQ-1 und MQ-2

In Anlehnung an den legendären „Motown-EQ“ präsentiert Drawmer in Anaheim zwei neue Module für die API500er-Serie. Die MQ-1 und MQ-2 Equalizer-Module des britischen Herstellers sollen hochwertige 7-Band-Entzerrung mit proportionalen Q-Kurven bieten, die an die berühmten EQs erinnern, die in den berühmten Detroit-Studios der 1960er Jahre genutzt wurden.

Der MQ-1 ist ein 1-Kanal 7-Band-EQ mit der aus dem Drawmer 1971 bekannten „Crush“-Funktion. Diese Funktion fügt dem Signal eine harmonische Sättigung und klassische analoge Wärme hinzu – und soll durchlaufenden Audiosignalen damit zusätzlichen Charakter verleihen. Laut Hersteller macht Crush „die Bässe fetter, verleiht den Mitten mehr Präsenz und stattet die Höhen mit einem angenehmen Glanz aus.“ Je härter der EQ angesteuert wird, desto mehr Charakter erhält das Signal. Der MQ-1 belegt einen Slot in einem 500er-Rahmen.

Der MQ-2 bietet die gleichen EQ-Kurven, allerdings in Stereo, und ist mit weiteren Funktionen ausgestattet. Er verfügt zusätzlich über einen programmabhängigen One-Knob-Kompressor, der seine Hüllkurve an die Eigenschaften des Signals anpasst. Die Reihenfolge von EQ und Kompressor im Signalweg kann dabei je nach Bedarf vertauscht werden. Der MQ-2 verfügt über die gleiche integrierte „Crush-„-Funktion wie der MQ-1. Zusätzlich wurde eine umfassende Pegelanzeige in das Gerät integriert. Der MQ-2 belegt zwei Slots in einem 500er-Rahmen.

Sowohl MQ-1 als auch MQ-2 besitzen einen 100 % analogen Signalweg. Beide Modelle verfügen über 7 Glockenkurven, die jeweils eine variable Absenkung/Anhebung von ±10 dB bieten.

Beide Geräte wurden von Drawmer in Großbritannien entwickelt und werden von Hand gefertigt.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 349,- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für den MQ-1 (ca. 415,- Euro) sowie 529,- € zuzüglich Mehrwertsteuer für den MQ-2 (ca. 630,- Euro).