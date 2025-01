NAMM 2025 ESI Xsynth, Synthesizer

Aus dem Teil soll ein vernünftiger Klang erscheinen? Ist durchaus denkbar, siehe Modal und Ähnliches. Ich mag nur nicht wenn Instrumente dezent nach Spielzeug aussehen, was hier meines Erachtens der Fall ist. Dennoch als Synthesizer plus Midikey macht es eine platzsparende und gute Figur. Bei der Fülle an Neuerscheinungen von Behringer und Co. wird das in so manchem Raum auch bitter nötig sein. Mal schauen wie es klingt!