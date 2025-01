NAMM 2025: FLUX MiRA, Analyzer-Software fürs Tonstudio

Neue Analyzer- & Metering-Software

Die Software-Schmiede FLUX stellt mit MiRA eine neue Analyzer-Software vor. Erhältlich ist die Software in den drei Versionen FLUX MiRA Studio, Session und Live.

Seit vielen Jahren läuft die FLUX Analyzer-Software auf vielen Computern. Mit MiRA haben die Entwickler nun eine neue Version vorgestellt, die im Bereich Musikproduktion, Postproduktion, Audio-Mastering und Immersive-Audio-Setup punkten möchte.

Je nach Version (Session, Studio oder Live) richtet sich der Fokus auf unterschiedliche Einsatzgebiete. Der günstigste Einstieg in MiRA ist die Session-Software, die maximal zwei Kanäle unterstützt und über die wichtigsten Analyzer- und Metering-Funktionen verfügt. Ab der Studio-Version werden bis zu 24 Kanäle unterstützt, so dass sich die Software auch für Multikanal-Audio anbietet.

Folgende Tabelle gibt euch einen Überblick zu den Funktionen der Software-Versionen:

Neu ist u. a. die selbstentwickelte Sample-Push-Technologie, die die Integrationsmöglichkeiten von MiRA erweitert, indem es nahtlose Hardware-Verbindungen über ASIO und Core Audio ermöglicht. Samples werden hierbei über lokale oder Standard-IP-Netzwerke an die eigenständige MiRA-Anwendung übertragen und sollen so die Routing-Herausforderungen in mehrkanaligen Immersive-Audio-Setups vereinfachen.

Als Systemvoraussetzungen gibt FLUX macOS ab 10.15 bzw. Windows 10/11 an. FLUX MiRA ist ab sofort erhältlich. Die Versionen kosten 195,- Euro (Session), 289,- Euro (Studio), 579,- Euro (Live) und 679,- Euro (Ultimate).

Hier das Video zu MiRA: