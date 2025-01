NAMM 2025: Focal Solo6 Black, Trio6 Black, Studiomonitore

Jetzt auch in schwarz erhältlich

Der französische Hersteller Focal bringt zur NAMM Show 2025 nicht nur seine neuen Main-Speaker Utopia mit, sondern hat für die bereits länger erhältlichen Studiomonitore Focal Solo6 und Trio6 eine neue Farbvariante aufgelegt. Diese hören auf die Namen Focal Solo6 Black und Focal Trio6 Black.

Focal Solo6 Black und Trio6 Black

Abgesehen davon, dass Focal die Seitenteile aus MDF bei den Studiomonitoren nun in Schwarz gehalten hat, hat sich an den Speaker technisch nichts geändert. Es handelt sich also weiterhin um 2- bzw. 3-Wege-Studiomonitore, die für den Nahfeld- und Midfield-Bereich konzipiert sind. In unserem Fazit zum Test der Solo6 heißt es:

„Mit dem Focal Solo6 führt der französische Hersteller einen hervorragenden Nahfeldmonitor in seinem Portfolio, der mit zahlreichen Detaillösungen und einem sehr guten Grundklang punktet. Klanglich bietet der Monitor einen sehr ausgewogenen Grundklang, der sich in nahezu allen Musikrichtungen zu Hause fühlt und schwachbrüstige oder unausgewogene Mixe gnadenlos offenlegt. Wer einen bereits in der Basiseinstellung sehr gut klingenden Nahfeldmonitor sucht, der das Budget nicht übermäßig belastet, sollte sich den Focal Solo6 unbedingt einmal anhören.“

Weitere Informationen zu den Speakern erhaltet Ihr in unseren beiden Testberichten:

Die wichtigsten Spezifikationen haben wir euch noch einmal zusammengefasst.

Focal Solo 6 Black:

aktiver 2-Wege-Bassreflex-Studiomonitor

Bestückung: 6.5″ TMD-Tieftöner (Tuned Mass Damper) und 1.5″ Beryllium-Hochtöner

schaltbarer Focus-Modus: 1-Wege-Full-Range-Monitor (nur Tieftöner)

Frequenzbereich (-3dB) : 45 Hz – 40.000 Hz im 2-Wege-Modus und 110Hz – 10.000 Hz im 1-Wege-Modus

maximaler SPL: 50-10.000 Hz, Freifeld @ 1m / 110 dB

Verstärkerleistung (RMS): 80 W (Tieftöner) + 50 W (Hochtöner)

einstellbarer Hochpassfilter

low- und high-shelving EQ und low-mid-EQ: 160 Hz

zuschaltbare Stand-By-Funktion

einstellbare Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu / -10 dBV

XLR-Eingang

Focus-Eingang und -Ausgang: 6.3 mm Klinke

Focal Trio 6 Black:

aktiver 3-Wege-Bassreflex-Studiomonitor

Bestückung: 8″ Tieftöner (W-Sandwich-Verbundmembran) und 5″ Mitteltöner (TMD – Tuned Mass Damper) und 1.5″ Beryllium-Hochtöner mit Waveguide

schaltbarer Focus-Modus: 1-Wege-Full-Range-Monitor (Mitteltöner) oder 2-Wege-Monitor (Mitteltöner und Hochtöner)

Frequenzbereich (-3 dB): 35 Hz – 40.000 Hz im 3-Wege-Modus, 100 Hz – 15.000 Hz in Focus Mode 1, 80 Hz – 40.00 Hz in Focus Mode 2

maximaler SPL (50-10.000 Hz, Freifeld @ 1m): 115 dB

Verstärkerleistung (RMS): 2x 100 W (Tieftöner & Mitteltöner) + 50 W (Hochtöner)

einstellbarer Hochpassfilter

low- und high-shelving EQ und low-mid-EQ: 160 Hz

zuschaltbare Stand-By-Funktion

einstellbare Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu / -10 dBV

XLR-Eingang

Focus-Eingang und -Ausgang: 6.3 mm Klinke

Solo6 Black und Trio6 Black werden zeitnah im Handel erhältlich sein. Die Preise belaufen sich auf 1.349,- Euro für die Solo6 und auf 2.669,- Euro für die Trio6.