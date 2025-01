NAMM 2025: Grace Design m701, modulares Audiointerface

Modulares Interface für Profis

Auf der aktuell noch laufenden NAMM Show in Kalifornien stellt Grace Design erstmals sein neues modulares Audiointerface Grace Design m701 vor. Ausgerichtet ist es auf professionelle Tonstudios, die entweder komplett „in the box“ oder mit hybriden Systemen arbeiten.

Grace Design m701

Laut Hersteller möchte man mit dem m701 ein Interface-Design einführen, das hochwertige Audiowandlungen mit einer leistungsstarken, konfigurierbaren Plattform kombiniert. Die langjährigen Erfahrungen von Grace Design im Bereich der Wandler werden hierbei sicherlich behilflich sein.

Beim m701 können einzelne 8-Kanal-ADC- und DAC-Module in beliebiger Kombination in den acht verfügbaren Kartensteckplätzen installiert werden, was je nach Bedarf des Nutzers eine breite Palette an I/O-Konfigurationen ermöglicht. Erweitert werden kann das System u.a. mit zwei 32-Kanal-Modulsteckplätze für Digilink, Dante, USB2 (demnächst), Ravenna/ AES67/ ST2110 etc.

Ein dritter optionaler Modulsteckplatz ist für die Erweiterung der digitalen I/O-Fähigkeiten des m701 vorgesehen, z. B. für ein zusätzliches 24-Kanal-AES3-I/O-Modul, ein WordClock-Verteilungsmodul oder künftige Studioüberwachungsfunktionen.

Die digitalen I/O-Anschlüsse des Baseboards umfassen 8-Kanal AES, 8-Kanal ADAT und 2-Kanal S/PDIF. Außerdem können optionale 4-Kanal-Mikrofonvorverstärker von Grace Design in jeden der 8 Kartensteckplätze eingebaut werden.

Die Konfiguration und Bedienung des m701-Interfaces erfolgt entweder über das Bedienfeld oder über eine webbasierte Steuerungssoftware namens GraceNet. GraceNet funktioniert automatisch mit jedem Browser – es muss also separate keine Software installiert oder aktualisiert werden.

Der Startbildschirm. der Hardware und für GraceNet zeigen umfassende Meterings für alle Ein- und Ausgänge an und ermöglichen den Zugriff auf alle Konfigurations- und Einrichtungsfunktionen. GraceNet enthält sogar eine integrierte Steuerschnittstelle für Grace Design m108 Mikrofonvorverstärker. Ein integrierter 32×8-Mixer ermöglicht mehrere Cue-Mixe mit geringer Latenz in einer Tracking-Umgebung, wobei die einzelnen Mixer dem Künstler über GraceNet und ein persönliches Gerät (Smartphone oder Tablet) zur Verfügung gestellt werden können.

Wie man bereits herauslesen kann, ist das Grace Design m701 klar auf professionelle User ausgerichtet, die das Interface frei nach eigenen Wünschen und Anforderungen konfigurieren möchten.

Ab dem Frühjahr 2025 wird das m701 im Handel erhältlich sein. Ein Preis ist noch nicht bekannt.