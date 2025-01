NAMM 2025: Heritage Audio Synth Buddy, passiver Stereo-Umschalter

Der neue Synth-Freund fürs Tonstudio

Oft sind es ja die kleinen Dinge, die das Leben einfacher machen. Bezogen auf das Tonstudio könnte diese Rolle bald der Heritage Audio Synth Buddy einnehmen. Hierbei handelt es sich um ein cleveres, kleines Audio-Tool. Genauer gesagt ein passiver Stereo-Umschalter im Desktop-Format. Für was dient er? Der Name verrät es bereits, natürlich für Synthesizer.

ANZEIGE

Heritage Audio Synth Buddy

Als kompaktes Studio-Produkt ermöglicht der Synth Buddy das Anschließen von bis zu 10 Stereo- (oder 20 Mono-) Line-Level-Quellen wie Synthesizern, Drum Machines oder Samplern. Mit nur einer Reglerdrehung können Anwender zwischen den angeschlossenen Quellen umschalten.

Laut dem spanischen Hersteller Heritage Audi soll der Synth Buddy „den Wunsch vieler Musiker und Produzenten nach einer erschwinglichen Lösung“ erfüllen, um mehrere Instrumente gleichzeitig angeschlossen und im unmittelbaren Zugriff zu haben.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Das Gerät bietet 10 Stereo- (oder 20 Mono-) TS-Eingänge, um Line-Level-Signale an einen Stereo- oder zwei Mono-Ausgänge zu routen. Da das Gerät vollständig passiv aufgebaut ist, benötigt es keine Stromversorgung.

ANZEIGE

Darüber hinaus kann der Synth Buddy auch in umgekehrter Richtung verwendet werden. So wird aus dem Gerät ein 1-zu-10-Ausgangswahlschalter, mit dem beispielsweise ein Instrument wie eine Gitarre oder ein Bass unkompliziert an mehrere Verstärker oder Effekte geroutet werden kann.

Aufgrund der robusten Verarbeitung und des kompakten Desktop-Formats mit den Maßen 190 mm x 105 mm x 80 mm und einem Gewicht von 988 g bewirbt Heritage Audio den Synth Buddy sowohl fürs Tonstudio als auch die Bühne.

In Kürze wird der Synth Buddy zum Preis von 219,- Euro im Handel erhältlich sein.