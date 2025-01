Kernom Elipse - Flexibelste Modulationen aus Frankreich

Das Kernom Elipse ist ein äußerst vielseitiges Modulations-Effektpedal, das Chorus, Phaser, Flanger und Tremolo-Sounds, sowie eine Morphingfunktion bietet.

NAMM 2025: Kernom Elipse Modulations-Effektpedal

Kernom ist eine Boutique-Effektschmiede aus Frankreich, die mit dem Kernom Elipse erst ihr drittes Effektpedal in der noch kurzen Firmengeschichte auf den Markt bringt. Dafür hat aber das Ridge betitelte Zerrpedal hohe Wellen geschlagen, weil Kernom eine neue Technologie entwickelt hat, die es ermöglicht „die Brücke zwischen analog und digital zu schlagen“.

Basis hierfür ist der patentierte Analog Morphing Core, der es ermöglicht, nahtlos zwischen unterschiedlichen Sounds zu pendeln, um so neue Sounds zu generieren, die mit anderen Pedalen in dieser Form nicht möglich wären. Im Fall des Kernom Elipse bedeutet das, dass zum Beispiel stufenlos vom Rotary-Effekt zum Chorus geblendet werden kann. Dies kann aber dann auch per externem Foot Controller live passieren.

Das Kernom Elipse beinhaltet die sechs Modulationseffekte Harmonic Tremolo, Rotary, Chorus/Vibrato, Flanger, Phaser und Vibe, der Mood-Regler ermöglicht das stufenlose Überblenden der Sounds. Generell kann jeder Parameter des Pedals per externem Expression-Pedal gesteuert werden, aber auch die umfangreiche MIDI-Funktionalität ermöglicht Flexibilität bis ins kleinste Detail.

Neben den für Modulationseffekte üblichen Parameter Speed, Depth und Mix, stehen noch ein Shape- und ein Swirl-Regler zur Verfügung. Shape regelt, ebenso stufenlos wie der Mood-Regler, die Wellenform des Effekts, während Swirl einen zusätzlichen Phaser hinzumischt, um den Sound noch mehr aufzuhübschen. Über der Hälfte des Regelweges kommt ein Drive hinzu. Im Demovideo hört man das sehr schön, das kesselt!

Der Preis des Kernom Elipse liegt bei 369 €, das ist angesichts der Möglichkeiten und des offenbar sehr feinen Sounds, der der kleinen, an eine Brotdose erinnernde Kiste entfleucht, ein fairer Deal.

