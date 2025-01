NAMM 2025: Korg Handytraxx, vier verschiedene mobile Plattenspielermodelle

Für alle Freunde von Vinyl on the go

Korg Kandytraxx – Mit der handytraxx-Serie stellt Korg gleich vier Plattenspieler für den mobilen Einsatz vor. Neben einem Kopfhörerausgang verfügen alle Modelle über ein integriertes Lautsprechersystem und mit Hilfe von sechs AA-Batterien können die Plattenspieler auch ohne Stromanschluss betrieben werden. Alle Modelle verfügen über einen Riemenantrieb, der alle gängigen Abspielgeschwindigkeiten ermöglicht. Zum Lieferumfang gehört eine Stabschutzabdeckung und das Gehäuse verfügt über einen integrierten Tragegriff.

Korg handytraxx play

Der Korg handytraxx play wurde in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Präsidenten von Vestax, Tishihide Nakame, entwickelt und richtet sich an die Portablisim-Szene. Features des Korg handytraxx play sind ein Multimode-Filter, ein Delay-Effekt und ein Looper. Die Laufrichtung der Fader lässt sich umkehren und bei Bedarf kann auch der Crossfader ausgetauscht werden. Das Modell ist ab Mai 2025 für 429,- Euro erhältlich.

Korg handytraxx tube

Mit dem Korg handytraxx tube spricht Korg audiophile Vinyl-Liebhaber an, die auch unterwegs analogen Sound genießen möchten. Das Modell verfügt über einen 2-Band-Equalizer mit Nutube-Röhrentechnologie. Dieser soll für einen warmen Klang sorgen, der sich stufenlos dazu mischen lässt. Der Plattenteller aus Aluminiumdruckguss soll für eine gleichmäßige Drehbewegung sorgen. Im Korg handytraxx tube ist ein J44A 7 MM System von JICO verbaut, das einen dynamischen und druckvollen Sound verspricht. Bei diesem Modell ist das Gegengewicht des Tonarms einstellbar. Schließlich besteht die Möglichkeit, Schallplatten über das verbaute UBS-Interface zu digitalisieren. Diese Variante wird zu einem Preis von 829,- Euro erhältlich sein, wobei das Verfügbarkeitsdatum noch nicht genannt wurde.

Korg handtraxx tube J

Bei dieser Variante handelt es sich um ein exklusives, limitiertes Sondermodell des vorgestellten handtraxx tube, das in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten JICO entwickelt wurde und zusätzlich mit einem „Clipper“-MM-System ausgestattet ist. Durch das geschwungene Design soll das System seinen Schwerpunkt exakt zwischen linkem und rechtem Kanal ausbalancieren können, während der konische S-förmige Ausleger für eine exakte Schwingungsreproduktion sorgt. Das alles soll ein ganz besonderes HiFi-Erlebnis bieten und die Luxusvariante des tragbaren Plattenspielers darstellen. Der Handytraxx tube J soll zu einem Preis von 1299,- Euro auf den Markt kommen, wann der portable Plattenspieler erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.

Korg handytraxx 1bit

Als letzte Version gibt es den Korg handytraxx 1bit, der wie der Korg handytraxx tube mit einem 2-Band-Equalizer und Nutube-Röhrentechnik ausgestattet ist. Zusätzlich ist ein 1-Bit-Audio-Wandler integriert, der die Digitalisierung von Schallplatten in hochauflösender DSD-Qualität ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist die Software AudioGate 4, mit der sich Schallplatten in Auflösungen von 5,6 MHz oder 2,7 MHz (1 Bit) sowie in PCM-Formaten mit Auflösungen von bis zu 192 kHz (24 Bit) in digitale Audiodateien umwandeln lassen.

Ziel ist es, alle Details des analogen Klangs einer Schallplatte einzufangen. Damit richtet sich der Korg handytraxx 1bit an Analogliebhaber, die ihre Sammlung in bestmöglicher Qualität digitalisieren möchten. Der Korg handytraxx 1bit soll zu einem Preis von 1099,- erhältlich sein. Aber auch hier gibt es noch kein Verfügbarkeitsdatum.