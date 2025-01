NAMM 2025: Korg Kronos, Workstation

Rückkehr mit neuen Sounds & mehr Power

Die Keyboard-Workstation Korg Kronos, die in ihrer ersten Version 2011 erschien, kehrt zurück. Natürlich wurden das technische Innenleben auf den neusten Stand gebracht, die Ausstattung verbessert, der Look im Metallgehäuse mit schwarz gefärbten Holzseitenteilen aufgefrischt und die Sound-Bänke aktualisiert.

Korg Kronos im Jahr 2025

Die neue Version des Kronos erhielt zusätzlich zum bisherigen Sound-Angebot 256 neue Programme. Darunter befinden sich der Konzertflügel „Italian Grand“ und das „Tine EP 1 Early“, ein E-Piano-Sound mit erdigem Vintage-Klang.

Weiterhin sind 128 Soundprogramme enthalten, die aus den optionalen Kronos Sound-Libraries „KRS-08 Best of TRITON“, „KRS-04 Pro Splits and Layers“ und „KRS-05 Ensemble Combinations“ ausgewählt wurden.

Übrigens: ab Sommer 2025 wird Korg ein optionales Soundpack für Nutzer des Nautilus oder älterer Kronos-Generationen anbieten, mit dem sich die neuen Kronos-Sounds auch in diese Modelle übertragen lassen. Der neue Kronos ist natürlich komplett abwärtskompatibel und kann die Sounds aller Vorgängerversionen laden.

Kronos verfügt nun mit 120 GB über einen nahezu verdoppelten SSD-Speicher und eine neu entwickelte Systemarchitektur, die sich laut Korg vor allem in einem spürbar flüssigeren Workflow und einem deutlich schnelleren Startprozess bemerkbar macht.

Korg Kronos wird es in drei Tastaturgrößen geben. Die UVPs sind wie folgt angegeben: Kronos 61 (leicht gewichtete Tastatur): 3,149,00 Euro, Kronos 73 (leicht gewichtete Tastatur): 3.499,00 Euro und Kronos 88 (RH3 Hammermechanik): 3.799,00 Euro.

Ein Liefertermin steht noch nicht fest.

Korg Kronos – Spezifikationen

– Separate Klangerzeugungen für akustische Pianos, E-Pianos, Tonewheel-Orgeln, unterschiedliche virtuell-analoge Synthesizer, Physical-Modeling-, VPM-/FM- und samplebasierte Sounds (inkl. Wave Sequencing)

– 16-fach multitimbral

– 8“-großes, grafikfähiges TFT TouchView-Farbdisplay (800 x 600 Pixel)

– Interner Sampler mit Time-Stretch- und Time-Slice-Funktionen

– Separater Drum Track für jedes Soundprogramm / jede Combination

-Set List Funktion zur übersichtlichen Organisation von Klängen für unterschiedliche Einsatzzwecke

– Smooth Sound Transition verhindert Abreißen gespielter Klänge beim Umschalten der Sounds

– Üppig ausgestattete Controller-Sektion mit 8 Drehreglern, 9 Fadern (+ Value-Fader), 16 Tastern (+ 2 frei belegbare Taster), X-/Y-Joystick, Vektor-Joystick und Ribbon-Controller

– Inspirierende KARMA Funktion für komplexe, in Echtzeit generierte Begleit-Tracks

– Integriertes USB-Audio-Interface (2 In / 2 Out, 48 kHz, 24 Bit)

– Anschlüsse: MAIN L/MONO, R (6,3 mm Klinke, symmetrisch), INDIVIDUAL OUT 1-4 (6,3 mm Klinke, symmetrisch), KOPFHÖRER (6,3 mm Klinke, stereo), S/P DIF IN/OUT (Glasfaser / optisch), AUDIO INPUT 1-2 (6,3 mm Klinke, symmetrisch, mit MIC/LINE-Umschaltung und Gain-Regler), MIDI IN/OUT/THRU, USB Typ B, 2 x USB Typ A, Dämpferpedal IN (mit Halbpedal-Funktion), Fußtaster IN, Expression-/Volume-Pedal IN