NAMM 2025: Korg multi/poly Module, Synthesizer

Jetzt auch als Desktop/19"Rack

Die Vorstellung des Korg multi/poly Module ist keine allzu große Überraschung, da bereits alle anderen Synthesizer der Serie (Wavestate, Modwave, Opsix) ebenfalls als Keyboard- und Desktop-Variante angeboten werden. Schon ab Februar soll das neue Synth-Modul erhältlich sein.

Korg multi/poly Module, Synthesizer

Der VA-Synthesizer multi/poly Module bringt nun also die Sounds und Features seines erst kürzlich erschienenen Keyboard-Pendants in einem kompakten 19“ Desktop- bzw- Rack-Format. Er unterstützt den MIDI 2.0 Property-Exchange-Standard und verarbeitet polyphonem Aftertouch, wenn er etwa mit dem Korg Keystage MIDI-Keyboard angesteuert wird.

Das Gehäuseformat bietet die gleichen Regler und das XY-Pad (Kaoss Physics) wie die Tastenversion (natürlich ohne die Pitch-Bend- und Modulation-Räder), ist dabei aber aufgrund seiner Maße leichter zu transportieren.

Die vier Oszillatoren und das duale Filter arbeiten mit einem tief gehenden Analog Modeling, bei dem alle Stimmen über eigene, virtuelle Voice Cards, die die typischen Variationen der analogen Hardware-Komponenten von Oszillatoren, Filtern, Hüllkurven, LFOs und Portamento-Schaltkreisen nachbilden. So hat jede Stimme einen leicht unterschiedlichen Charakter und gewisse Abweichung, die sich individuell einstellen lässt.

Wie bei einem analogen Synthesizer spielen diese Voice Cards auch dann, wenn sie nicht zu hören sind: es laufen z.B. die Hüllkurven bei langer Release-Phase weiter, während neu angespielte Töne die Hüllkurve an ihrem aktuellen Punkt aufgreifen, und diese nicht an ihrem eigentlichen Startpunkt beginnt. Auch Oszillatoren und LFOs behalten ihre Phasen bei und sie unterliegen leichten Schwankungen.

Der Korg multi/poly Module soll laut Hersteller ab Februar im Hand sein. Der UVP ist mit 849,- Euro angegeben.

Korg multi/poly Module – Spezifikationen

– Platzsparende Desktop-/Rack-Version des multi/poly

– Neuste Generation des KORG Analog Modelings mit virtuellen Voice Cards sowie unterschiedlichen Hüllkurven- und Portamento-Modellen

– Maximale Polyphonie: 60 Stimmen (kann je nach Einstellungen variieren)

– Kaoss Physics mit dediziertem X-/Y-Touchpad für einzigartige Modulationen

– Motion Sequencing 2.0 für komplexe Modulationsverläufe mit mehreren Spuren

– 4 Oszillatoren (wahlweise „Classic“ (virtuell analoge Wellenformen), „Digital“ (Wavetables) oder „Waveshaper“ (für Sounds im Stil der Westcoast-Synthese)

– Flexible Routingoptionen für Oszillator Sync, Ring- und Crossmodulation

– Dual Filter mit klassischen Filtermodellen wie „Mono/Poly“, „MS-20“, „Mini“ oder „Pro“

– 4 DAHDSR-Hüllkurven

– 5 LFOs

– 6 Modulationsprozessoren

– Bis zu 4 komplette Soundprogramme innerhalb einer Performance für Layer-, Split- und Layer-Rotate-Sounds

– Komplexe Modulationsmatrix mit über 5.500 verschiedenen Modulationszielen (je nach Programmierung der Motion Sequenz)

– 3 Effektblöcke mit Multi-Effekten in Studioqualität

– 1 Master-Reverb

– 1 Master-Equalizer

– 4 programmierbare „MOD“-Regler für Parameteränderungen

– Vielseitig einsetzbarer Arpeggiator

– Inspirierende Zufallsfunktion zur Erstellung neuer Klänge auf Knopfdruck

– Import-Möglichkeit für eigene Wavetables in Standardformaten

– Klassisches „Mono/Poly“-Design mit schwarz-blauem Bedienfeld

– Editor-/Librarian-Software für Mac und PC

– Anschlüsse: Kopfhörer (6,3 mm Klinke, stereo), OUTPUT L/MONO und R (6,3 mm Klinke, stereo (symmetrisch)), Dämpferpedal (6,3 mm Klinke, mono), MIDI IN und OUT, USB-B