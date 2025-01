NAMM 2025: KSdigital C55 Reference, Studiomonitor

Schön das es neues von KSD gibt. Die schonungslosesten Lautsprecher aller Zeiten. Wer hören möchte was er für einen Mix-Murks fabriziert, dem seien KSD-Monitore ans Herz gelegt oder: Wer gleich einen anständigen Mix möchte. Vom Preis bin ich eher wieder angenehm überrascht, nachdem KSD stark angezogen hat und auch neue Modelle wie die C100 mit 2400€/Stk. zu buche schlagen – eine einzige Koaxialmembran wohlgemerkt! KSD weiß vermutlich das ihre langlebig sind und somit brauche ich erstmal keine neuen. Das ist Qualität made in G. Ob das auf der NAMM auch andere Länder wieder zu schätzen wissen? Sollten meine irgendwann das zeitliche segnen, dann kommen mir wieder KSD ins Haus mit dem Wissen: Jeder Song dieser Welt klingt tatsächlich anders und meine werden immer besser – dank KSD. Weiter so!