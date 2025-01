NAMM 2025: Legator Guitars Ninja und Ghost

Legator Guitars stellt neue Ghost und Ninja Modelle vor

Die Firma Legator Guitars ist eine noch recht junge Firma, die erst seit 2012 existiert und mit ihren Modellen Ninja und Ghost der Super Shred Serie vor allem moderne Gitarristen anspricht.

NAMM 2025: Legator Guitars Super Shred Ninja und Ghost

Die Super Shred Serie der Firma Legator teilt sich auf in zwei Baureihen. Zum einen die Modelle Ninja, die sich als moderne Shredmaschinen präsentieren, dabei aber auf klassischere Optik setzen, zum anderen die Modelle der Ghost Serie, die Headless aufgebaut sind und damit noch einen Tick spaciger wirken.

Beide Modellreihen gibt es als 6-, 7-, und 8-saitige Instrumente und wahlweise mit oder ohne Multiscale Feature. Das sind ganz schön viele Optionen. Nun gibt es, pünktlich zur NAMM 2025, ein paar neue Optionen, und die sehen verdammt gut aus!

Grundlage für die Legator Guitars der Super Shred Serie ist jeweils ein Mahagoni Body und ein eingeschraubter, dreiteiliger Ahornhals mit Edelstahlbünden im Jumbo-Format und einem Compound Radius von 12″bis 16″. Pickups sind natürlich auch drauf, diese kommen aus eigener Fertigung und nennen sich „Aftershock“, damit man gleich weiß, dass diese Gitarren für Barjazz eher ungeeignet sind.

Die Pickups sind aktiv, dementsprechend also mit ordentlich Dampf auf dem Kessel und nebengeräuschfrei, was sich bei den gängigen Highgain Amps in dieser Branche als durchaus vorteilhaft erweisen kann. Die Verwaltung der Pickups erfolgt per 3-Weg Blade Switch und einem Master Volumen- und Ton Poti.

Preislich starten die neu vorgestellten Instrumente von Legator bei 899 € und enden bei 2.899 €, je nach Ausführung, also Saitenzahl oder Skalierung. Lieferbar sind die neuen Modelle etwa ab Ende April.