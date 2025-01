NAMM 2025: Mackie ProFX10 GO, Analogmixer mit Akkubetrieb

Kompakter Mixer mit Akkubetrieb

In gut einer Woche startet im kalifornischen Anaheim wieder die alljährliche NAMM-Show. Bereits in den Tagen vor dem offiziellen Messestart sickern die ersten Produkneuheiten durch oder Hersteller nutzen die noch ruhigeren Vor-Messe-Tage zur Präsentation ihrer neuen Produkte. So auch Mackie, die mit dem Mackie ProFX10 GO einen neuen Analogmixer mit zur Messe bringen werden.

Mackie ProFX10 GO, Analogmixer mit Akkubetrieb

Der Analogmixer ProFX10 GO mit Akkubetrieb bietet zehn Kanäle, die allesamt mit den bewährten Onyx-Preamps, Mackies GigFX+ Digital-Effekten sowie EQs und Kompressoren ausgestattet sind. Vervollständigt wird die Ausstattung mit USB-C-Interface und Bluetooth-Konnektivität.

Der Mackie ProFX10 GO arbeitet uneingeschränkt ohne Netzspannung. Ein austauschbarer Akku genügt für bis zu acht Stunden netzunabhängigen Dauerbetrieb, so dass sich der Mixer vor allem für mobile Anwendungen eignet.

Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten versorgen den ProFX10 GO mit Eingangssignalen von Mikrofonen, Instrumenten sowie Smartphone oder Tablet. Ausgangsseitig bietet der Mixer sowohl XLR- als auch Klinkenanschlüsse. Zusätzlich zu den Main-Ausgängen ist der Mixer mit Control-Room-Ausgängen, Kopfhöreranschluss und FX Send ausgestattet.

Alle Kanäle des Mixers verfügen über Mackies Onyx-Preamps mit bis zu 60 dB Gain, reichlich Headroom und 48 V Phantom-Spannung. Zur weiteren Ausstattung der zehn Kanäle zählen Analog-Kompressoren und 3-Band-EQs. Die GigFX+ Digital-Effekte liefern 24 unterschiedliche Hall-, Delay- und Chorus-Effekte – allesamt editier- und speicherbar.

Hier das offizielle Video zum Mixer:

Via Bluetooth lassen sich Smartphone oder Tablet als kabellose Zuspieler nutzen, beispielsweise für das DJ-Set, die Backing-Tracks während der Performance oder sogar für einen Live-Stream. Über den internen USB-C Port lässt sich Audio mit bis zu 192 kHz auf Mac oder PC aufnehmen.

Der Mackie ProFX10 GO wird zum Preis von 439,99 Euro in Kürze im Handel erhältlich sein.