NAMM 2025: Melbourne Instruments DAW-Controller mit Motorfadern

DAW-Controller mit Motor-Drehreglern?

Wird der australische Synthesizer-Hersteller Melbourne Instruments auf der NAMM 2025 einen DAW-Controller vorstellen? Das legt zumindest ein Video nahe, das derzeit im Internet kursiert. Offiziell vorgestellt hat das Unternehmen bisher noch nichts. Daher sind die folgenden Informationen noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Spätestens am Donnerstag wissen wir aber sicherlich mehr!

Melbourne Instruments DAW-Controller

Der Hersteller Melbourne Instruments hat mit seinen Synthesizern Delia und Nina in den letzten zwei Jahren für Aufsehen gesorgt. Vor allem die motorisierten Drehregler heben die beiden Synthesizer vom Gros der Mitbewerber ab.

Seit einigen Tagen kursiert nun ein Internet-Video, das einen DAW-Controller zeigt und der über die oben genannten motorisierten Drehregler verfügt. Solche Drehregler wären bei der Arbeit mit einer DAW von großem Vorteil, könnten sie sich doch automatisch an die jeweiligen Parameterwerte der Kanäle anpassen.

Im folgenden Video ist der DAW-Controller zusammen mit Ableton Live zu sehen. Der Controller scheint über acht Kanalzüge zu verfügen, die jeweils mit einem motorisierten Drehregler und einem (zweizeiligen) Display ausgestattet sind. Dank der Kanal-Displays lassen sich stets die aktuellen Kanal- oder Parameterinformationen anzeigen, was der Übersichtlichkeit und dem Bedienkomfort entgegen kommen sollte. Unterhalb des Displays scheint es einen (oder mehrere?) Buttons zu geben.

Zusätzlich zu diesem Video ist ein Bild aufgetaucht, das einen Controller im Zusammenspiel mit einem Elektron Syntakt zeigt (siehe oben). Darauf sind weitere Buttons auf der linken Seite der Bedienoberfläche zu erkennen.

Das Video und das erste Bild des möglichen Controllers machen auf alle Fälle Lust auf mehr und wir sind gespannt, ob und was genau, Melbourne Instruments am Donnerstag auf der NAMM Show vorstellen wird. So bald wir mehr Informationen dazu haben, werden wir diese News updaten.