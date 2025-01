NAMM 2025: Modal Electronics Carbon8M, Desktop-Synthesizer

Schade, dass es ein Flop werden wird, die hängen noch an ihrem Geräte Design und der Funktionsumfang ist für den Preis zu klein. Wäre das Ding Multitimbral, 61er Poly AF Taste, wär es schon wieder was anderes. Siehe Hydrasynth.

Ich glaube, mehr wären wir von dieser Firma in Zukunft nicht sehen.

P. S. Ich besitze den Argon8 und Cobalt8 welche sehr schätze