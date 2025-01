Neue Mooer Gitarren mit Hardrock-Approach

Die neuen Mooer MMT100 E-Gitarren verfügen über eine eigenständige Optik und dürften vor allem Hardrock Fans ansprechen.

NAMM 2025: Mooer MMT100 und MMT100 FR E-Gitarren

Auf den ersten Blick springt bei den neuen Mooer MT100 E-Gitarren die markante Formgebung im Double-Cutaway-Design ins Auge. Zusammen mit den auffälligen Metalliclackierungen mit Matching Headstock sind es vor allem die Mooer MMT100 FR Modelle mit Floyd Rose Vibratosystem, die Begehrlichkeiten wecken dürften.

Die Bodies der Mooer MMT100 Serie bestehen aus amerikanischer Erle, die Hälse aus geröstetem Ahorn mit Rosewood Fretboards. Der Reversed Headstock könnte, in bester 80er-Jahre-Manier, auch als Stichwaffe dienen. Die 24 Jumbo Neusilberbünde garantieren, zusammen mit dem 12″ Radius und dem C-Profil des Halses, wieselflinke Bespielbarkeit bei genügend Material fürs gute Gefühl.

Die Elektronik kommt aus eigenem Hause und besteht aus je einem MMT-1B Humbucker an der Bridge und einem MMT-1N am Hals. Die Hersteller Homepage spricht beim Halspickup von einem Singlecoil, die Bilder zeigen jedoch deutlich einen Humbucker, da scheint man entweder in der Eile der NAMM 2025 einen Fehler gemacht zu haben, oder es handelt sich aus optischen Gründen um eine Dummy-Spule, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.

Verwaltet werden die Pickups über einen Dreiwegschalter, ein Volume- und ein Tone-Poti sowie ein Split-Coil-Switch. Wer mit einem Floyd Rose so gar nichts anfangen kann, kann auf Modellschwestern ohne FR im Namen zurückgreifen. Diese bietet grundsätzlich die gleichen Features, sind aber optisch deutlich dezenter und nicht so quietsche bunt im Eighties-Style.

Während die FR-Modelle in den Farben Aurora Purple, Aurora Green und Aurora Pink geliefert werden, kommen die klassischer gehaltenen Modelle in dezenten Finishes in Pearl Black, Pearl White und Iron Grey. Preise für die neuen Mooer MMT100 Gitarren stehen noch nicht fest, aber ich bin sicher, dass sich die Firma selbst treu bleibt und auch diese Gitarren zum fairen Kurs anbietet. Wir bleiben dran!