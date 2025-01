Cory Wong geht fremd! Music Man Stingray II Signature Gitarre

Die Music Man Stingray II Cory Wong ist das Signature-Modell des Ausnahme-Gitarristen und folgt dem Design des legendären Stingray Basses

NAMM 2025: Music Man Stingray II Cory Wong Signature

Man kann dem Music Man Stingray Bass nach all den Jahren bescheinigen, dass er zur Stilikone geworden ist, was außer Fender und Gibson nur wenige Hersteller erreicht haben. Das Design 1:1 auf die Gitarre zu übertragen, ist ein ziemlich genialer Schachzug. Hatte man der erste Serie der Stingray-Gitarren noch eine eigenständigere Optik gegönnt, ist hier der Bezug zum Bass mehr als offensichtlich.

Kein Geringerer als Cory Wong, der Meister der des Funk auf der Strat, hat hier seine Finger im Spiel. Umso mehr verwundert es, dass es sich um ein Instrument mit zwei Humbuckern handelt. Aber er hat, seinen eigenen Worten zufolge, lange nach einem „contrasting companion“ gesucht, den er sich, zusammen mit Music Man, nun einfach selbst zusammengewürfelt hat.

Ein Erlenkorpus trifft hier auf einen gerösteten Ahornhals mit Palisander Griffbrett, nichts neues an der Materialfront also. Auch sonst beherbergt die Music Man Stingray II Cory Wong so ziemlich alles, was die Music Man Instrumente so verdammt gut macht. Edelstahlbünde, Compensated Nut, Music Man Vibratosystem mit Schaller Locking Tuners und diese fantastische Bespielbarkeit.

Was macht die Gitarre nun zur Cory Wong Signature? Nun, da sind zunächst die beiden Custom Humbucker zu nennen, die klassisch über 3-Weg-Schalter, Volume- und Tone-Regler verwaltet werden. Und dann ist da natürlich das Design und die Customfarben. Cahmere, Charcoal Blue und Pine Green heißen sie, und sie passen, zusammen mit dem Teardrop-Pickguard und der goldenen Hardware, zum Design der Stingray, wie der berühmte Arsch auf den Eimer! Die Homepage listet die Deluxe auch noch in Polaris White.

Schnäppchen sind die Music Man Stingray II Cory Wong Modelle nicht, für die beiden Standard-Modelle in Cahmere und Charcoal Blue werden jeweils 3.449 € fällig. Das Deluxe-Modell in Pine Green, das noch über einen Flamed Maple Neck und einen Matching Headstock verfügt, hobelt sagenhafte 3.799 € vom Konto. Lieferbar sind die neuen Modelle zum Teil schon jetzt, teilweise in zwei bis vier Monaten.