NAMM 2025: Native Instruments Cremona Quartet, Software-Instrument

Streichquartett für eure DAW

Von Native Instruments gibt es ab sofort ein neues Software-Instrument. Mit Native Instruments Cremona Quartet holen sich Käufer ein klassisches Streichquartett in die DAW, das aus zwei Violinen, einer Viola und einem Cello besteht. Dabei baut Native Instruments auf seinen bereits länger erhältlichen Solo-Instrumenten auf.

Native Instruments Cremona Quartet

Namensgeber der Native Instruments Library ist die italienische Stadt Cremona, die laut Hersteller als Geburtsstätte von Streichinstrumenten gilt. Als Sample-Vorlage für das Cremona Quartet dienen entsprechend vier Instrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die ihren Ursprung in Cremona haben. Auch das gesamte Recording wurde im Auditorium Giovanni Arvedi in Cremona durchgeführt.

Die Einzelinstrumente der Cremona Library sind schon länger erhältlich, wurden für die Ensemble-Version des Quartetts nun aber in ein einzelnes Kontakt-Instrument gepackt, das u.a. mit Auto-Divisi-Funktionen aufwartet, d.h. das Software-Instrument teil bspw. lang gehaltene Noten automatisch auf die vier Solo-Instrumente auf und führt so schnell zu einem gut klingenden Ergebnis, ohne dass man über all zu viel Orchester-Arrangement-Wissen verfügen muss.

Alternativ bietet Native Instruments die vier Einzelinstrumente des Cremona Quartetts als separate Software-Instrumente an, aber auch ein Bundle, das aus Solo- und Ensemble-Version besteht, hat NI im Angebot. Während Ensemble also lediglich als einzelnes NKI-Instrument geladen werden kann, stehen bei der Solo-Version acht Einzelinstrumente zur Verfügung, so dass man hiermit auch deutlich detailliertere Arrangements erstellen kann. Auch hinsichtlich der enthaltenen Artikulationen und Mikrofonpositionen gibt es Unterschiede. Solo enthält 20 Artikulationen (3 Mikro-Positionen), Ensemble 15 (1 Mikro-Position).



Für den Einsatz des Cremona Quartetts wird der kostenlose Kontakt Player bzw. die kostenpflichtige Vollversion Kontakt benötigt. 99,1 GB Daten enthaten die vier Einzelinstrumente, 17,89 GB die Ensemble-Version. Das Cremona Quartet ist ab sofort erhältlich. Der Preis für die Ensemble-Edition beträgt 299,- Euro, die Ensemble-Edition kostet 399,- Euro.