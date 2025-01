NAMM 2025: Native Instruments kooperiert mit Akai, Korg, M-Audio, Nektar & Novation

NKS für viele Controller-Keyboards

Native Instruments kündigt das NKS Hardware Partner Program an. In Zukunft werden MIDI-Controller von Akai, Korg, Novation, Nektar und M-Audio den Native Kontrol Standard unterstützen und so die Arbeit mit NKS-fähiger Software erleichtern.

Native Instruments & NKS-Partner

Angesicht von über 2.000 NKS-kompatible Software-Instrumenten von mehr als 250 Anbieter ist die Kooperation ein sehr sinnvolles Projekt. Dank vorkonfigurierter Mappings lassen sich NKS-kompatible Plug-ins umgehend und bequem ansteuern, ohne dass weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen. Zusätzlich winkt den Besitzern der betreffenden MIDI-Controller ein Software-Bonus.

Folgende Controller-Keyboards sind Teil der Kooperation:

• Akai MPK Mini-Serie: MPK Mini, MPK Mini Play und MPK Mini Plus

• Novation Launchkey MK3 und MK4, FLkey und SL MK3

• Nektar LX25+

• Korg Keystage

• M-Audio Oxygen-Serie (aktuelle Version)

Bonus: Komplete 15 Select

Besitzer eines NKS-kompatiblen Controllers bekommen einen Gutschein, mit dem sie von Native Instruments das Software-Bundle Komplete 15 Select kostenlos erhalten. Über einen Code wird dann eine Software-Lizenz erteilt, wobei man aus drei unterschiedlichen Bundles wählen kann: Beats Edition, Band, Edition und Electronic Edition.