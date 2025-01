NAMM 2025: Omnitronic PM-202F und PM-202FX, 2-Kanal DJ-Mixer

Gut und Günstig?

Omnitronic PM-202F – unter diesem Namen stellt der Hersteller auf der NAMM 2025 einen kostengünstigen 2-Kanal-DJ-Mixer für Einsteiger vor.

Der 2,2 Kilogramm schwere DJ-Mixer verfügt über alle grundlegenden Elemente. Neben Kanal-Fadern, Cue-Button und Gain-Poti ist er mit einem 2-Band-Equalizer ausgestattet. Darüber hinaus verfügt der Mixer einen bipolaren Filter pro Kanal. So kann der Anwender bequem über ein Potentiometer ein LPF- oder HPF-Filter einsetzen.

Der Crossfader kann bei Bedarf über einen Schalter invertiert werden und über einen Poti auf der linken Seite der Oberfläche kann der Anwender beim Omnitronic PM-202F die Crossfader-Kurve stufenlos einstellen. Eine achtteilige LED zeigt die Lautstärke von -20 dB bis +3 dB an, eine weitere LED visualisiert ein mögliches Clipping.

Auf der Vorderseite des DJ-Mixers befindet sich ein XLR-Eingang, an den ein Mikrofon angeschlossen werden kann. Dazu passend befindet sich auf der Oberseite des Gerätes ein Gain-Poti und auch hier ein 2-Band-Equalizer. DJ-Kopfhörer können wahlweise über eine 3,5-mm- oder eine 6,3-mm-Klinke angeschlossen werden.

Beim Omnitronic PM-202F kann man neben der Gesamtlautstärke auch die Balance zwischen links und rechts einstellen und natürlich gibt es eine Kopfhörer-Sektion, bei der man die Lautstärke und das Verhältnis zwischen Cue und Master einstellen kann.

Als besonderes Feature des DJ-Mixers kann man ein Endgerät via Bluetooth mit dem 2-Kanal DJ-Mixer verbinden. Über die Input-Schalter kann das Signal dann sowohl über Kanal 1 als auch über Kanal 2 wiedergegeben werden.

Was die Anschlüsse auf der Rückseite betrifft, so ist hier erstaunlich viel geboten. So können die beiden Kanäle natürlich sowohl Line- als auch Phonosignale verarbeiten und es gibt zwei Erdungsschrauben. Außerdem verfügt das Mischpult über einen Record Out und das Master Out Signal kann über Cinch und XLR ausgegeben werden

Der Omnitronic PM-202F wird 159,- Euro kosten und in acht bis zehn Wochen erhältlich sein.

Zusätzlich gibt es mit dem Omnitronic PM-202FX eine Version mit weiteren Effekten. Vom Aufbau und den Funktionen her sind die beiden Modelle nahezu identisch. Allerdings verfügt die FX-Version über drei zusätzliche Taster auf jeder Seite, mit denen die Effekte angewählt werden können.

Zur Auswahl stehen hier Chrous, Reverb, Delay, Flanger, Phase und Wah. Mit einem weiteren Poti kann der gewählte Effekt dann dem Mix beigemischt werden. Dabei bedingen die Effekte immer das Mastersignal.

Der Omnitronic PM-202FX ist ebenfalls erst in acht bis zehn Wochen erhältlich und wird einen Preis von 199,- Euro haben.