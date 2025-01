NAMM 2025: PSP Wobbler, Effekt-Plug-in

Effekt von "Dark Side of the Moon" als Plug-in

Auch die Plug-in-Hersteller haben für die diesjährige NAMM Show ein paar Neuheiten entwickelt. Das Plug-in PSP Wobbler sticht dabei heraus, bildet es doch den Klang des Frequency Translators nach, einem handgefertigten, experimentellen Gerät, das von Keith Adkins gebaut wurde und den einzigartigen Modulationseffekte in „Time“ von Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon erzeugt hat.

PSP Wobbler, Effekt-Plug-in

Das für macOS und Windows verfügbare Plug-in PSP Wobbler nutzt dabei die Frequenzverschiebung, um nichtharmonische Phasenunterschiede zu erzeugen, die ein einzigartiges „Wobble“ mit Elementen von Phasing, Flanging und einem rotierenden Lautsprecher erzeugen. In der Plug-in-Variante geht dieser Sound weit über die Möglichkeiten des originalen Frequency Translators hinaus und bietet steuerbare Drive-, Aging-, Drift- und Spread-Funktionen sowie Tempo-Synchronisation, ein Paar EQ-Filter zur Steuerung des Frequenzbereichs des Effekts und weitere Funktionen.

In den folgenden zwei Videos gibt es weitere Informationen dazu – direkt aus erster Hand von Alan Parsons, der bei der Entwicklung des Plug-ins mitgewirkt hat.

Das PSP Wobbler Plug-in könnt ihr unter macOS (ab 10.14) und Windows (ab Version 7) nutzen. Das Plug-in liegt in den Formaten VST, VST3, AAX und AU vor. Für die Autorisation it ein iLok-Account notwendig. Derzeit gilt ein Einführungspreis in Höhe von 49,99 US-Dollar (gültig bis 13.02.2025). Danach wird das Plug-in 99,- US-Dollar kosten.