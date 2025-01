NAMM 2025: Reloop RMX-30 BT, 3-Kanal DJ-Mixer

Ein 3-Kanal DJ-Mixer mit Bluetooth?

Reloop RMX-30 BT – unter diesem Namen wird der neue 3-Kanal DJ-Mixer mit Bluetooth-Funktionalität und einer Vielzahl an Anschlüssen auf der Rückseite vorgestellt.

Dabei handelt es sich um einen schlichten und durch sein Metallgehäuse robusten DJ-Mixer mit allen notwendigen fundamentalen Funktionen, die man zum Auflegen benötigt. So gibt es auf drei identischen Kanalzügen neben dem Gain-Poti einen 3-Band-Equalizer. Ein Filter, andere Effekte oder LED-Anzeigen pro Kanal gibt es bei diesem Modell nicht, da man sich hier auf die Basics konzentriert. Dafür finden wir in der Mastersektion eine LED-Anzeige, die das Signal von -18 dB bis +8 dB visualisiert. Neben den drei Kanälen gibt es noch die Möglichkeit, ein Mikrofon über die 6,3 mm Klinke anzuschließen. Natürlich kann auch ein Kopfhörer über das gleiche Anschlussformat an den DJ-Mixer angeschlossen werden. Zudem kann bei Bedarf der Cross-Fader des Mixers ausgetauscht werden.

ANZEIGE

Überraschenderweise ist die Rückseite des Reloop RMX-30 BT im Verhältnis zur Oberfläche extrem mit Anschlüssen bestückt. So gibt es zwar keinen Booth-Out, dafür aber die Möglichkeit, das Master-Out-Signal sowohl per XLR als auch per Cinch auszugeben. Neben den Cinch-Anschlüssen für die drei Kanäle, von denen zwei einen Phono-Kanal bieten, gibt es für ebendiese Kanäle auch je eine Erdungsschraube. Darüber hinaus bietet der Reloop RMX-30 BT einen Record-Out via Cinch. So können Mixe aller Art auch direkt aufgenommen werden.

Neben dem DJ-Mixer selbst und der Stromversorgung sowie einem Cinch-Kabel gibt es noch ein weiteres Paar Füße für das Mischpult, mit dem die Gesamthöhe bei Bedarf erhöht werden kann. Praktisch, denn so hat man unter dem DJ-Mixer etwas Platz, der auch bei versehentlich verschütteten Getränken die Elektronik schützt.

Der Zusatz „BT“ steht beim Reloop RMX-30 BT natürlich für Bluetooth. Passend dazu gibt es einen blau leuchtenden Button mit einem abgebildeten Zahn auf der Oberseite. Praktisch am Reloop RMX-30 BT ist, dass das Bluetooth-Signal wahlweise über Kanal 1 oder Kanal 2 wiedergegeben werden kann. Dies ermöglicht dem Anwender eine gewisse Flexibilität.

ANZEIGE

Der 3-Kanal DJ-Mixer wird für den Einsatz zu Hause oder auf kleineren Veranstaltungen vermarktet. Durch die Bluetooth-Funktionalität kann Musik vom Computer oder Smartphone ohne Kabel oder weitere Adapter auf das System übertragen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Reloop RMX-30 BT hat einen Kostenpunkt von 229,- Euro und kann ab sofort erworben werden.