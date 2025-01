NAMM 2025: Rhodes Stage 61, E-Piano

E-Piano ohne Schnick-Schnack

Das Rhodes Stage 61 ist ein puristisches E-Piano, das den Look eines Mark V besitzt, sich ganz auf den reinen Klang fokussiert und alles andere beiseite lässt. Auf der NAMM gibt es ein Vorserienmodell zu sehen und zu hören.

Rhodes Stage 61 – E-Piano für die Bühne

61 Tasten, ein Volume-Regler und ein Tone-Regler – das ist alles, was das Stage 61 bietet. Bei diesem Instrument wurden alle Erweiterungen, die im Grunde für ein E-Piano recht praktisch sind, weggelassen: es gibt weder Tremolo noch Vibrato oder Effekte und einen echten EQ. Die Idee dahin ist, dass man solche Sachen lieber mit dem Amp seiner Wahl realisieren sollte, da die Geschmäcker doch recht unterschiedlich sind.

Das Stage 61 ist verglichen mit anderen (echten) E-Pianos relativ kompakt und somit leichter zu transportieren. Die Tastatur ist die gleiche wie beim MK8, umfasst jedoch nur 61 Tasten.

Die Klangerzeugung wird mit einem passiven Pick-up abgenommen, sodass das E-Piano ohne Stromversorgung gespielt werden kann. Es lässt sich an jede Art von Verstärker, Interface oder auch an einen Mixer anschließen, der auch für Gitarren-Pegel geeignet ist.

Derzeit wird überlegt, ob man auch eine Version mit einem passiven MIDI-Ausgang anbieten will, um mit dem Keyboard auch einen Expander oder ein Plug-in auf einem Laptop spielen zu können.

Es wird voraussichtlich noch sechs bis neun Monate dauern, bis das Rhodes Stage 61 erhältlich ist. Momentan geht man von einem Preis von 5.995,- Euro aus.

In dem Video der Kollegen von Sonicstate erhält man einen ersten Eindruck: