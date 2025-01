NAMM 2025: Roland VMH-S100, Studiokopfhörer

Kopfhörer-Allrounder fürs Homestudio

Nachdem Roland bereits neue Stagekeyboards vorgestellt hat (hier unsere News dazu), kommt mit dem Roland VMH-S100 zeitnah auch ein neuer Studiokopfhörer auf den Markt.

Roland VMH-S100, Studiokopfhörer

Seit dem Jahr 2016 arbeitet Roland mit V-Moda zusammen, deren Kopfhörer ein sehr charakteristisches Äußeres aufweisen. Die sechseckige Form der Ohrmuscheln fällt sofort ins Auge, so dass jeder Kopfhörer des Herstellers sofort erkannt wird. Das ändert sich auch nicht beim neuen Roland VMH-S100, den Roland sehr breit gefächert als „Kopfhörer für die Musikproduktion“ bewirbt. Als geschlossenes, ohrumschließendes Modell liegt der Einsatz für die Bereiche Recording und Monitoring natürlich nahe.

ANZEIGE

Den Frequenzgang gibt der Hersteller beim VMH-S100 mit breiten 5 – 40.000 Hz an, der maximale SPL liegt bei 101,5 dB. Zum Einsatz kommen hier 50-mm-Treiber. Aufgrund der vergleichsweise geringen Impedanz von 30 Ohm könnte der Studiokopfhörer auch an mobilen Endgeräten gut funktionieren. Das werden wir in einem Test sicherlich zeitnah überprüfen.

ANZEIGE

Ausgeliefert wird der VMH-S100 mit zwei Kabeln, entsprechend lässt sich dieses austauschen. Ein Anschluss ist laut Roland beidseitig möglich. Ebenfalls zum Lieferumfang gehören eine Tragetasche, ein Adapter auf 6,3 mm Klinke sowie ein 3-Monats-Abo für die hauseigene Roland Cloud.

Voraussichtlich ab Mitte Februar wird der Kopfhörer zum Preis von 329,- Euro erhältlich sein.