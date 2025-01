Walrus Audio Qi - Entspannt zu neuen Sounds

Das Walrus Audio Qi Etherealizer Effektpedal wurde in Zusammenarbeit mit Yvette Young entwickelt und erlaubt es, dank eines neu entwickelten Prozessors, völlig neue Klangwelten zu erkunden.

ANZEIGE

NAMM 2025: Walrus Audio Qi Etherealizer

Eins vorweg: Das Walrus Audio Qi Etherealizer Effektpedal (sprich Tschi) ist komplex und teuer. Aber dafür erhält man eine Spielwiese an Effekten, die so noch nicht zu hören waren. Möglich macht das der neu entwickelte MDSP Prozessor. Alles in allem hat die Entwicklung dieses speziellen Pedals über ein Jahr gedauert und jetzt sind wir so richtig gespannt.

Das Walrus Audio Qi Etherealizer Pedal enthält vier unterschiedliche Basiseffekte, Chorus, Delay, Reverb und Granular-Effekte. Letztere sind eher typisch für Synthesizer, werden aber auch unter Gitarristen immer beliebter, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Klangtexturen sind.

Die Granularsynthese beruht, vereinfacht gesagt, auf einer Wiederverwendung winziger Audioschnipsel (Grains), die neu miteinander kombiniert und moduliert werden können. Das hat natürlich, je nach Ausgangssignal, dramatische Auswirkungen auf das Endergebnis. Das muss nicht immer schön klingen, kann aber auch neue Welten erschließen. Das Pedal bietet zwei Optionen, Grain Cloud und Phrase Sample.

Die Besonderheit des Walrus Audio Qi Etherealizer besteht nun darin, dass die Effekte beliebig miteinander kombiniert und seriell oder parallel verschaltet werden können. Ihr erahnt das Potenzial dieses Pedals?

ANZEIGE

Natürlich kommt das Qi Etherealizer Pedal in Full Stereo, an Effektoptionen können zwei Chorusarten ( Tri- und Stereo-Chorus), ein maximal zweisekündiges Delay mit drei Subdivisions (Achtel-, Viertel und punktierte Achtelnoten), fünf Playbackmodes des Granular-Effekts (Normal, Double-Speed +1 Oktave, Half-Speed -1 Oktave, Reverse Playback und Random) sowie der Reverb miteinander kombiniert werden.

MIDI-fähig ist das Pedal auch, hier wird je ein TRS-MIDI-Adapter für MIDI-In und MIDI-Thru benötigt. Mittels der drei Fußtaster können Echtzeitmodifikationen durchgeführt und drei Presets aufgerufen werden, zusätzlich gibt’s einen Live-Mode.

519 € wird der Spaß kosten, lieferbar ist das Walrus Audio Qi Etherealizer Pedal in etwa vier Wochen. Zur Auswahl steht Yvette Youngs Custom Design oder schlichtes Schwarz.